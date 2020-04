In dotazione al 118 valdostano nuova automedica attrezzata con ventilatore polmonare

E' in servizio da oggi lunedì 20 aprile la nuova automedica con ventilatore polmonare in dotazione al Soccorso 118 della Usl valdostana. Oltre al ventilatore, indispensabile per il primo soccorso in caso di complicazioni respiratorie, l'automedica è fornita di monitor ECG, kit ossigeno, respiratore, zaino soccorso adulti e zaino soccorso pediatrico, farmaci salvavita.

L’equipaggio formato dall’autista soccorritore, un infermiere e un medico con preparazione specifica alla medicina d’urgenza. Viene impiegata in supporto ai mezzi di trasporto dei pazienti, anche in caso di intervento su incidenti stradali o domestici.