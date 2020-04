IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 19 APRILE APRÈS-MIDI @FASE CHE?@

Non si parla che della Fase 2, che parrebbe portare chissà quali eclatanti soluzioni alla nostra brutta crisi, come se il coronavirus fosse domato e i soldi pubblici fossero infiniti. La Fase 2 rappresenta il miraggio di riapertura, della circolazione, del lavoro, delle vacanze, della vita normale. Ma non è dato conoscere le date né i vincoli, né con quale condizioni di sicurezza sanitaria sapremo affrontarla. Per ora l’unica riapertura cui assistiamo è quella della bocca dei politici, che parlano e parlano solo per darle aria, volendo darci ad intendere di saperne sempre più degli altri. E già ricominciano a parlare delle elezioni, che non si sa quando saranno ma che sono il loro unico obiettivo…. (PARE)

