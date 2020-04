Oggi lunedì 20 aprile sainte Odette

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA, MONS. FEANCO LOVIGNANA

Mercoledì 22 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Domenica 26 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa per la Terza Domenica di Pasqua - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Mercoledì 29 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la festa di Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Le Messager Valdotain ricorda sainte Odette

La Chiesa celebra Sant' Agnese da Montepulciano Vergine

Nata in anno incerto da famiglia nobile di Montepulciano, a nove anni è in collegio dalle monache, dette 'Saccate' dal loro particolare abito. E lì poi rimane. Cinque anni dopo accompagna la maestra delle novizie suor Margherita a Proceno (Viterbo) per fondarvi un nuovo monastero. Passa un altro anno e incredibilmente ne diventa superiora: lei, Agnese, a quindici anni, con approvazione pontificia; e 'per la visibile forza esercitata dalla sua santità', come scriverà più tardi fra Raimondo da Capua nella sua entusiastica biografia di Agnese. Una santità di cui parlano tutti, e che poi i cittadini di Montepulciano 'sequestrano' per sé: insistono, premono, e infine riescono a farla tornare tra loro da Proceno, per fondare nel borgo di Gracciano un monastero, nel 1306. È dedicato a Santa Maria Novella, si alimenterà della spiritualità domenicana e Agnese ne sarà la badessa fino alla morte.

Il sole sorge alle ore 6,28 e tramonta alle ore 20,18