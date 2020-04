Domani martedì 21 aprile saint Anselme d’Aoste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA, MONS. FEANCO LOVIGNANA

Mercoledì 22 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Domenica 26 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa per la Terza Domenica di Pasqua - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Mercoledì 29 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la festa di Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Le Messager Valdotain ricorda saint Anselme d’Aoste

La Chiesa celebra Sant' Anselmo d'Aosta Vescovo e dottore della Chiesa

Nasce verso il 1033 ad Aosta da madre piemontese, entrambi nobili e ricchi. Travagliato il rapporto con la famiglia che lo invia da un parente per l'educazione. Sarà solo con i benedettini d'Aosta che Anselmo trova il suo posto: a quindici anni sente il desiderio di farsi monaco. Contrastato dai genitori decide di andarsene: dopo tre anni tra la Borgogna e la Francia centrale, va ad Avranches, in Normandia, dove si trova l'abbazia del Bec con la scuola, fondata nel 1034. Qui conosce il priore Lanfranco di Pavia che ne cura il percorso di studio. Nel 1060 Anselmo entra nel seminario benedettino del Bec, di cui diventerà priore. Qui avvierà la sua attività di ricerca teologica che lo porterà ad essere annoverato tra i maggiori teologi dell'Occidente. Nel 1076 pubblica il «Monologion». Nel 1093 diventa arcivescovo di Canterbury. A causa di dissapori con il potere politico è costretto all'esilio a Roma due volte. Muore a Canterbury nel 1109.

Il sole sorge alle ore 6,28 e tramonta alle ore 20,18