Società delle Guide del Cervino: Raccolti oltre 14.000 euro con vendita per beneficenza Scale Jordan dismesse

La Società Guide del Cervino, con la vendita delle due scale Jordan, ha raccolto in totale €14.631, somma che andrà in beneficenza a favore delle associazioni della Valle d’Aosta che in questo periodo delicato sono impegnate nel far fronte all’emergenza coronavirus.

"Siamo felici del risultato ottenuto – precisa il presidente della Società Laurent Nicoletta – eravamo consapevoli che l’iniziativa potesse essere interessante, ma siamo rimasti positivamente colpiti dal coinvolgimento raggiunto. Probabilmente – conclude il presidente – riproporremo l’iniziativa in futuro sposando altre cause benefiche».

La prima Scala Jordan fu finanziata da Leighton Jordan nel 1869. Da allora la Società Guide del Cervino, fondata nel 1865, periodicamente la controlla e la sostituisce quando si rende necessario, come le altre corde presenti sulla Cresta del Leone.Questa scala si trova quasi in vetta al Cervino, attorno ai 4300m e aiuta ad oltrepassare un muro strapiombante. Passaggio impegnativo, molto fisico anche dovuto alla quota.

(nella foto Cazzanelli sulla scala Jordan)

Sui pioli e su alcuni tratti di corda sono evidenti i segni del passaggio di migliaia di alpinisti, che con i loro ramponi o semplicemente con le loro mani hanno lasciato il loro segno su un pezzo unico al mondo tentando di conquistare il più nobile scoglio d'Europa, il Cervino.

L’impegno delle guide, non è però termintato, chi volesse fare delle donazioni ulteriori può utilizzare lo stesso iban del CLUB AMICI DEL CERVINO con la causale "coronavirus - offerta libera" il ricavato andrà ad aggiungersi alla somma già raccolta.

La Società delle Guide del Cervino vi aspetta sulle montagne della Valtournenche quando si tornerà alla tanto auspicata normalità; nel frattempo continua a sposare il motto “Io resto a casa. Insieme si può” della campagna lanciata dalla Protection Civile Region Autonome Vallée d’Aoste, dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta Azienda e dalla USL Valle d’Aosta.

