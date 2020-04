Da Macao con amore le mascherine della runner Vivi Cheung

Mai avrebbero pensato che l’amicizia stretta a settembre 2019 in occasione del Tor des Geants si fosse rafforzata con un atto di solidarietà da far commuovere i più abituati alle emergenze quali sono gli operatori del 118. Ma è successo

Due operatori del 118, Cristiano Savoi e Marco Selmi sono stati raggiunti, nelle scorse settimane da un post con il quale Vivi Cheung chiedeva notizie sul coronavirus manifestando loro la volontà di far aver loro delle mascherine. E dopo una lunga serie di pratiche burocratiche sono arrivate.

Vivi già a settembre dello scorso anno sembrava tendere la mano alla Valle d'Asta

Vivi Cheung abita a Macao, ex-colonia portoghese Macao tornata alla Cina nel 1999, col mantenimento però di uno statuto speciale per altri 50 anni. L’autonomia di Macao e quella della Valle ha favorito la fratellanza e quando Vivi ha saputo dei gravi problemi anche in Italia a causa del coronavirus si è ricordata degli amici conosciuti in occasione del Tor dello scorso anno. E così gli operatori del 118 di Aosta possono indossare mascherine FFP2 che sono giunte da Macao. Vivi aveva già vissuto il dramma in Cina ed essendo una runner professionista ha sensibilizzato anche i suoi sponsor per donare mascherine ai suoi connazionali e agli operatori del 118 di Aosta.

Un’amicizia, quella tra Fabio Savoi e Marco Selmi con Vivi iniziata a settembre in un B&B di Aosta in via Sant’Anselmo dove alloggiavano di due operatori del 118 giunti in Valle – Fabio da Fiuggi e Marco da Pinerolo – dopo avere vinto un concorso per Operatore 118. Nello stesso B&B hanno preso alloggio anche Vivi ed un suo collega runner giunti in Valle per partecipare al Tor.

Ospiti gli uni ospiti gli altri, ma per motivi diversi, i quattro hanno stretto amicizia consolidata da una cena. Poi si sono persi di vista. Fabio e Marco hanno trovato alloggio, Vivi ed il suo collega hanno proseguito il loro girovagare per il mondo per partecipare alle varie competizione.

Ma i social li hanno tenuti in contatto e, se possibile, l’amicizia è cresciuta nel tempo tanto da sbocciare nella donazione da parte Vivi delle mascherine per il 118 di Aosta.

Un caro e caldo esempio di solidarietà frutto anche delle bellezze naturali della Valle d’Aosta che fanno innamorare chi la frequenta, ma frutto anche anche dell’accoglienza data da Fabio e Marco che, per lavoro, hanno dovuto lasciare la terra natia.