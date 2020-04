Saint-Christophe: Uffici comunali verso ripresa attività; pronti oltre 220mila euro per interventi urgenti

"Da lunedì 20 aprile potremo rimettere in moto gli uffici municipali fermi ormai da un mese e mezzo, anche se con la necessaria lentezza imposta dalle norme anticontagio da Covid-19".

Lo ha annunciato giovedì 16 aprile il sindaco di Saint-Christophe, Paolo Cheney, aprendo nell'ampia sala della Biblioteca l'assemblea del Consiglio comunale. "Quasi tutto il personale è in permesso lavorativo od opera da casa in smart working - ha proseguito Cheney - ma il nostro principale obiettivo ora è riprendere e dove possibile terminare gli interventi sul territorio". Sul punto, il consigliere di opposizione Luca Del Col ha chiesto che vi sia un coordinamento fra tutti i Comuni della Unité Mont-Emilius sulle misure che saranno adottate, in futuro e soprattutto all'avvio della 'fase 2', per rispondere all’emergenza sanitaria: la proposta sarà sottoposta al direttivo dell'Unité e sarà discussa nella prossima seduta consiliare di maggio.

Poi, con l'astensione della minoranza, l'Assemblea ha approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e l'avanzo di amministrazione di quasi tre milioni e 230mila euro, dei quali ne sono disponibili 2.345.00. Approvata anche la prima variazione al Bilancio di previsione 2020/22 per un importo di 221.100 euro.

Diversi gli impieghi previsti per questi fondi: 6mila euro per riparazioni alla scuola di Bret (nella foto), 10.500 euro per un incarico triennale di prestazioni professionali, 4.500 per manutenzione agli impianti sportivi, 5mila euro per l’impianto solare termico alla scuola di Pallein; 50mila euro per l'efficientamento energetico degli impianti fotovoltaici alla struttura del tennis; 4mila euro per manutenzioni degli spogliatoi del campo sportivo, 75mila euro per la sistemazione della discarica.

Approvata all'unanimità la proposta di rinviare al 30 giugno il pagamento del saldo Tari relativo all’anno 2019, misura decisa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Via libera anche alla stipula della convenzione con l’Unité des Communes Mont-Émilius per l'impiego dei lavortori di utilità sociale-Lus nei Comuni del comprensorio, per il 2020. Il vicesindaco, Corrado Giachino, ha annunciato che le squadre dovrebbero iniziare a lavorare già da fine maggio.

Il sindaco Cheney ha infine reso noto che attualmente 61 residenti sono in isolamento domiciliare, di cui 20 risultati positivi al Covid-19 e di questi tre sono ricoverati al Parini. Le persone guarite sono 19 ma quasi altrettante sono in attesa dei risultati del secondo tampone. Dal 30 marzo, gli ospiti della microcomunità La Grandze sono in isolamento cautelativo ma non vi sono stati casi di positività. Quindi nessuno può accedere alla micro, se non il personale autorizzato.