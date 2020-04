Salgono i decessi e superati i 1000 contagiati

Sono 1.073 (698 quelli attuali) i contagiati in Valle d'Aosta dall'inizio dell'emergenza per il coronavirus Covid-19, circa 8 ogni 1.000 abitanti. E' la percentuale più alta di Italia. I dati sono riportati nel bollettino dell'Unità di crisi. I morti sono 123 (65 uomini e 58 donne tra i 45 e i 100 anni), ieri erano 122. Ancora in crescita il numero dei guariti, che da 228 sono saliti a 252. I pazienti ricoverati in ospedale sono 106 (10 in Rianimazione, ieri erano nove) mentre gli altri 592 contagiati sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus in Italia, 175.925 casi positivi e 23.227 morti. Il bollettino del 18 aprile

Conferenza stampa 17 aprile, ore 18

172.434 i casi totali dall'inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 106.962, 22.745 deceduti e 42.727 guariti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino:

3.493 nuovi casi positivi

575 deceduti

2563 guariti

Tra i 106.962 attualmente positivi (+ 355):

76.778 si trovano in isolamento domiciliare (+ 1.586)

26.893 ricoverati con sintomi (- 1107 )

) 2.936 in terapia intensiva (-124)

Sono 1.244.108 (+ 65.705) i tamponi effettuati.