Une émission télévisée pour la didactique à distance

C’est à travers la télé aussi que l’Assessorat de l’Education cherche à rejoindre les élèves dans cette période si particulière, dans laquelle le système scolaire a dû réorienter sa pratique vers la didactique à distance. C’est ainsi qui est né un projet de collaboration avec la Direction du siège régional de la Rai pour proposer une série de vidéos adressées aux élèves de tous les niveaux scolaires et aux enseignants, de la maternelle au lycée.

Le titre de l’émission est « L'explorateur ». Elle propose des vidéos que les élèves peuvent regarder seuls ou avec leur famille, mais en même temps elle se présente également comme un support pour les enseignants, car chaque émission est accompagnée de « pistes pédagogiques » pour exploiter les vidéos pour des activités convenables.

Les trois premières émissions seront diffusées à partir de mercredi 22 avril jusqu'au 24 avril, de 13h15 à 13h55, sur RAI3. Les semaines d’après elles seront proposées du lundi 27 au jeudi 30 avril et du lundi 4 au mercredi 6 mai 2020. Pour un total de dix émissions. Les émissions seront en réplique chaque dimanche matin.

L'émission sera publiée, en outre, dans la chaîne YouTube de la RAI, ainsi que relayée par le site Webécole à l’adresse : www.scuole.vda.it/<wbr></wbr>lexplorateur/

Les enseignants et les élèves peuvent se rendre protagonistes de « L’explorateur », en envoyant des documents, des photos, des vidéos, des textes ou des dessins à l’adresse mail lascuolanonsifermavda@mail.<wbr></wbr>scuole.vda.it. Ces contributions seront publiées dans le blogue de l'émission pour être partagées avec les camarades de classe et avec les amis.

Cette émission, principalement en français, propose une ouverture aux langues et aux cultures ainsi que notre système éducatif le prévoit – déclare l’Assesseure à l’Education Madame Chantal Certan - Dans ce sens, les sujets abordés dans l'émission permettent d'un côté de découvrir ou de redécouvrir, par le biais de comptines, chansons, légendes, documentaires de sciences et d’histoire-géo, notre territoire et notre culture et de l'autre d'établir des liens avec d'autres contextes.

L'émission s'articule autour de capsules vidéo d'une durée variée, de 2 à 5 minutes pour les petits et de 8 à 12 minutes pour les plus grands. Ces capsules sont accompagnées de pistes d'exploitation pédagogique pour les enseignants publiées dans le site de Webécole consacré à la didactique à distance.

Pour chaque émission il y a quatre rubriques :

« Des langues et des cultures d’ici et d’ailleurs » pour la petite enfance, la maternelle et le primaire ;

« La récré », activités pratiques pour les enfants et les préadolescents ;

« Passe-moi la lorgnette ! », pour les préadolescents (en particulier les collégiens) ;

« Voyage autour de ma chambre » pour les préadolescents et les adolescents.

L'émission a été réalisée dans des temps très courts et dans des conditions de création et de réalisation difficiles, à cause du confinement – explique l’Assesseure Madame Certan - On a fait appel aux autres Assessorats de la Région, aux fondations culturelles, aux sociétés savantes, aux formateurs d'enseignants qui ont collaboré avec nous par le passé pour qu'ils mettent à notre disposition des documents conservés dans leurs archives ou pour qu'ils produisent des capsules vidéo exprès pour cette émission. La qualité technique est donc celle imposée par les contraintes de cette période : des clips faits avec un smartphone, des documents tirés des archives en version de moindre qualité afin qu'ils puissent être transférés par Internet.

Le résultat final peut encore être perfectionné en termes de qualité technique, mais on pense qu’en ce moment un programme d’immersion linguistique est un atout pour notre école. Le projet vise vraiment à faire passer un moment éducatif et agréable à la fois à nos élèves confinés chez eux et à offrir aux enseignants des supports et des pistes pour continuer leur travail.