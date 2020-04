Oggi sabato 18 aprile saint Parfait

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA, MONS. FEANCO LOVIGNANA

Domenica 19 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa per la Domenica della Divina Misericordia - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Mercoledì 22 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Domenica 26 aprile

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa per la Terza Domenica di Pasqua - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Mercoledì 29 aprile

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per la festa di Santa Caterina da Siena, Patrona d'Italia - senza partecipazione dell'assemblea

trasmessa in diretta su Radio Proposta ...inBlu (fm e streaming)

Le Messager Valdotain ricorda saint Parfait

La Chiesa celebra Beato Andrea da Montereale

Nato a Mascioni (L'Aquila) da una modesta famiglia intorno al 1403, a quattordici anni entrò nel vicino monastero degli agostiniani di Montereale. Nel 1431 fu studente di teologia a Rimini, e negli anni successivi a Padova e Ferrara, ottenendo prima i gradi scolastici di lettore e baccelliere e poi quello di maestro in sacra teologia. Nel 1453 e nel 1471 fu eletto provinciale dell'Umbria. In più occasioni il generale dell'Ordine lo nominò suo vicario per ristabilire l'osservanza nei conventi di Norcia, di Amatrice e di Cerreto di Spoleto. Superate alcune incomprensioni e ingiuste accuse che lo spinsero a lasciare gli incarichi il beato Andrea nel 1471 fu eletto di nuovo provinciale. Trascorse gli ultimi anni della sua vita nel convento di Montereale, dove morì nell'aprile del 1479 e dove, nella chiesa che fu dell'Ordine, si venerano le sue spoglie mortali. Il suo culto fu approvato da Clemente XIII l'11 maggio 1764.

Il sole sorge alle ore 6,41 e tramonta alle ore 20,09