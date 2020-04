Il coronavirus spariglia gli equilibti nella Lega

Che la legge regionale anticrisi approvata ieri in Consiglio regionale piaccia di più ai politici che l'hanno predisposta che non alle associazioni di categoria, agli operatori economici sul territorio e alle organizzazioni sindacali, lo dimostrano alcuni commenti rilasciati in queste ore, come quello di coloro che, per la verità già giovedì pomeriggio - dopo l'approvazione della proposta di legge in commissione - avevano parlato di misura da 25 milioni "assolutamente non sufficiente", lamentando che tale manovra "non va nella direzione auspicata da imprese e lavoratori autonomi", prendendo in prestito le parole contenute in un comunicato stampa diramato poco prima.

O come quello di un noto albergatore della Val d'Ayas, che su Facebook - lamentando alla Giunta regionale l'assenza in questo momento di un assessore con delega al turismo - ha sostenuto che "serve difenderci dai mutui e dal costo delle bollette". O come quello di Cgil, Cisl e Uil, che hanno definito "insufficienti" gli stanziamenti previsti in legge per cassintegrati e lavoratori stagionali.



Eppure ieri in Consiglio Valle, a parte l'astensione di Emily Rini, tutti gli altri 34 consiglieri regionali hanno votato a favore di questa legge, alcuni addirittura osannandola, salvo poi ritornare sui propri passi verso la fine della seduta del Consiglio, quando da "questo provvedimento è il meglio che si potesse fare in questo momento" sono passati a "questo provvedimento poteva essere forse migliore, ma meglio questo di niente".



Intanto alle realtà produttive valdostane, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti non resta che aspettare il terzo provvedimento regionale anticrisi, nella speranza che arrivi in fretta, prima che le serrande di tante piccole attività si abbassino. Perché ogni giorno che passa, è un giorno perso verso il baratro.



Il Consiglio Valle di ieri, in ogni caso, dal punto di vista politico, ha ridisegnato completamente le geometrie tra le forze politiche, con la Lega Vallée d'Aoste a braccetto dei movimenti autonomisti, a testimonianza di come all'interno del Carroccio valdostano si sia consumato un vero e proprio passaggio di leadership da Nicoletta Spelgatti a Stefano Aggravi, uno dei grandi cerimonieri della legge approvata ieri in Consiglio e ormai leader indiscusso della Lega valdostana, con tanto di investitura ufficiale da parte del vice presidente del Consiglio, Luca Distort, che ieri, a microfono acceso, lo ha definito "il nostro vero campione".



Il tutto avvenuto nel silenzio assordante della stessa Spelgatti, che ha evidentemente rinunciato al ruolo di leader del suo partito, e dei componenti della Giunta regionale, relegati a delle piccole comparse durante il dibattito di ieri in Consiglio.