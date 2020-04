Dondeynaz ‘Necessaria più attenzione alle famiglie e pensare da subito ad un nuovo ospedale’

Il Comitato ha fatto il punto a quasi due mesi dall’inizio dell’emergenza Covid-19; come avete affrontato l’emergenza?

E per l’immediato quali le indicazioni della Cisl?

“I nostri servizi, dal Patronato, al Caf, all’Adiconsum hanno progettato una strategia di ripresa che deve necessariamente prevedere il rispetto delle nuove disposizioni sanitarie. In questo periodo, così come per la Fase 2, si privilegerà un approccio telematico, per chi possiede la strumentazione e le competenze, senza dimenticarci però di tutte le persone, e non sono poche, che per le ragioni più diverse hanno problemi con i ‘nuovi strumenti’; per loro restano confermati i servizi in presenza, previo appuntamento”.

All’ordine del giorno, nuovi servizi, misure economiche urgenti, Ospedale nuovo. Partiamo dall’ospedale nuovo…

Rilanciate la costruzione di un nuovo ospedale; perché?

“Il progetto dell’ampliamento del Parini è fermo da tempo e non ha dato le risposte ai nuovi bisogni. Consideriamo non concepibile avere due presidi ospedalieri a distanza di pochi km ed un ospedale dove di norma, non atterra l’elicottero. Crediamo convintamente nella prospettiva di avere un ospedale moderno, che consenta di lavorare in sicurezza e meglio, senza dimenticare che, indirettamente, questo intervento potrebbe essere volano per la nostra economia, con ricadute dirette nel settore edile e non solo”.

Perché proprio ora nel mezzo di una drammatica emergenza socio sanitaria economica?

“Le tristi novità che stiamo vivendo hanno certamente risvegliato tante anime e dato concretezza ad una situazione che non possiamo più permetterci di lasciare indietro”.

Quindi?

“Senza primogeniture, è nostra intenzione, insieme alle altre organizzazioni sindacali che vorranno condividere con noi questa proposta, fare giungere un forte messaggio alla politica e lanciare questa idea a tutte le persone di buona volontà che vorranno unirsi e condividere questa proposta e renderla finalmente realtà concreta per il benessere della nostra comunità. Serve un cambio di passo….se non ora, quando?”.

Però le esigenze socio sanitarie sono mutate. Non si può più paralre di ospedale e micro comunità in modo disgiunto…

“Infatti. Dopo un momento duro e sconvolgente vogliamo guardare al futuro in termini positivi, ponendoci quali interlocutori di un processo di ripresa. Da una situazione estremamente grave si può uscire solo se si vorrà intraprendere un cambio di passo”.

Ovvero?

“ Nuova centralità al lavoro, a una economia sostenibile, alla riprogettazione della Sanità pubblica e al sistema socio sanitario, che ha dimostrato, in questa situazione, tutta la sua fragilità ed i suoi limiti. I bisogni sociosanitari degli ospiti delle microcomunità non sono più quelli del passato, quando sono stati pensati e progettati, oggi sono molto, ma molto più vicini a quelli sanitari”.

L’attenzione alla sanità pare ora finalmente al centro dell’attenzione di ogni attore attento al futuro della nostra regione…

“Per questo riteniamo non più rinviabile una risposta concreta sulla realizzazione di un nuovo ospedale”

Torniamo all’attività sindacale quale è stato il vostro contributo alla legge regionale per far fronte all’emergenza economica e sociale?

“Siamo stati auditi dalla 2 Commissione regionale sulla proposta di legge, misure urgenti di contrasto al Covid, ed abbiamo trasmesso le nostre osservazioni”.

Soddisfatto del risultato?

“Il testo a noi presentato non è lo stesso discusso e approvato dall’aula. Le nostre richieste sono state accolte solo in parte, infatti abbiamo segnalato alcune osservazioni sia di metodo che di merito”.

Cioè?

“Abbiamo chiesto maggior flessibilità tra le risorse all’interno del provvedimento a favore di settori sottostimati, un’attenzione maggiore alla famiglia, ai lavoratori oggi in cassa integrazione ed ancora incerti sulla data di liquidazione ed infine al fatto che tutte le misure sono rivolte alle sole mensilità di marzo e aprile e non vanno oltre”.

Dunque si poteva fare di più?

“Abbiamo grosse perplessità sulle deroghe al pagamento, in particolare sull’Imu, ricordiamo che è una tassa che incide su seconde case o case di lusso, ogni commento è superfluo. 350mila €uro per l’emergenza alimentare la consideriamo veramente insufficiente ed inserita assieme con un’altra tematica di assoluta importanza quale l’accesso alla rete, ci da l’idea di qualche confusione”.

E per quanto riguarda le imprese?

“Penso che gli interventi destinati alle imprese riteniamo che la proposta di legge sia stata ben articolata e fornisca prime risposte al mondo nelle imprese oggi gravemente in crisi”.