Vallée d'Aoste dans hommage McCurry à Italie

Deux petites filles jouant au ballon dans un verger et, en arrière-plan, le château de Saint-Pierre. Un coureur en montagne, un grimpeur devant le Fort de Bard. Il y a aussi la Vallée d'Aoste dans l'hommage que le célèbre photographe Steve McCurry a voulu rendre à l'Italie sur sa page Facebook et sur son blog.

''Vivre bien et pleinement: telle est la philosophie de vie des Italiens, et la joie de vivre ne les a pas abandonnés même à cette époque. Au cours des deux derniers mois, le cœur des Italiens a attiré notre attention et suscité notre respect. Lors du défi mondial de Covid-19, les Italiens ont fait preuve d'altruisme et de courage face à une tragédie inimaginable, et personne ne doute qu'ils pourront triompher, vainquant cette adversité. En ce moment, je suis proche de tout le peuple italien: vous êtes dans mon cœur'', écrit McCurry en ouverture de la vidéo hommage à l'Italie. Les clichés avaient également été exposés au Fort de Bard en 2017, pour l'exposition ''Mountain Men''.