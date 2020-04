Più semplice per le imprese avere i soldi dal Governo che dalla Regione

Chissà se lo sanno i magnifici 35 che per un mese si sono intortati sulla legge regionale per il sostegno alle imprese in ginocchio per il coronavirus. Per un mese si sono insultati, confrontati, comunicato e contro comunicato e poi hanno partorito un topolino che porta nel marsupio 25milioni di euro. Forse i grandi economisti di piazza Deffeyes non si sono resi conto che se mille imprese attingono al fondo il marsupio è già ma secco.

Fortunatamente in soccorso alle imprese è intervento il Governo centrale con una norma semplice semplice senza pastoie burocratiche. Infatti le imprese che hanno subito danni a seguito dell'emergenza Coronavirus possono ottenere, dalla propria Banca, un finanziamento fino ad un massimo di 25.000 euro senza il rilascio di alcuna garanzia.

Possono beneficiare Piccole e Medie Imprese, artigiani, commercianti e Liberi professionisti la cui attività è stata danneggiata da COVID-19 che devono autocertificare, senza altri documenti, che hanno subito un danno.

Il finanziamento al tasso di interesse indicativamente tra 1,5 e 1,8% ha la durata massima di 72 mesi di cui 24 mesi di preammortamento; per i primi 24 mesi vengono restituiti solo interessi. Unica clausola consiste nel fatto che si tratta di un nuovo finanziamento.

Di più, l’importo massimo finanziabile: il 25% dei ricavi dichiarati nella dichiarazione dei redditi presentata lo scorso anno per l’anno di imposta 2018. Dunque, chi ha dichiarato 100mila euro di ricavi potrà ottenere 25.000 euro, mentre chi ha dichiarato meno potrà ottenere il 25% dei ricavi dichiarati. Come detto la garanzia, al 100% a carico dello Stato, è automatica e gratuita; semplificata e accelerata da parte della Banca

Ovviamente sono esclusi dal provvedimento chi è in sofferenza (rate scadute) e chi presenta posizioni bancarie deteriorate prima del 31 gennaio 2020. Per capirci debiti scaduti da più di 180 giorni.

Per ottenere tali finanziamenti è sufficiente rivolgersi al proprio Istituto di Credito facendo presente che si intende usufruire di un finanziamento garantito al 100% dal Fondo di Garanzia dello Stato.

La legge regionale, che sarà discussa dal Consiglio Valle, presenta contorsioni, difficoltà di applicazione, ma soprattutto tempi lunghi per l’erogazione degli aiuti.

Ridurre ora le tasse poco porta alle imprese che hanno necessità di liquidità immediata. Ridurre le tasse serve a poco se l’impresa non ha la liquidità per produrre reddito.