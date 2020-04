Bollo auto, revisioni, assicurazioni, patenti prorogata validità

Il decreto Cura Italia ha incluso nelle proroghe anche il permesso provvisorio di guida, la cui validità è stata posticipata fino al 30 giugno 2020 (senza oneri) nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento, non abbia potuto riunirsi. Il foglio rosa con scadenza compresa tra l’1° febbraio e il 30 aprile viene prorogato fino al 30 giugno 2020.



Un’altra misura introdotta è quella relativa agli esami riguardante i soggetti in procinto di conseguire la patente di guida . Quelli teorici potranno svolgersi entro il 30 giugno 2020, quindi anche oltre il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, senza dover presentare ulteriore richiesta. L’esame dovrà essere comunque prenotato alla Motorizzazione competente.



Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il decreto Cura Italia ha stabilito il rinvio per i pagamenti di alcuni tributi. Per quelli relativi ai veicoli tocca alle Regioni decidere in merito al rinvio dei pagamenti per bollo auto e IPT (Imposta provinciale di trascrizione). Le Regioni che per il momento hanno deciso di posporre al 30 giugno il pagamento del bollo auto (senza sanzioni e interessi) sono: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Campania. La Sicilia è in attesa del voto dell’Assemblea regionale per prendere la stessa decisione. Le altre Regioni stanno valutando se allinearsi.



Per quanto riguarda la revisione dell’auto e il collaudo il governo ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che entro il 31 luglio dovrebbero essere sottoposti a revisione o a visita e prova in seguito alla modifica delle caratteristiche tecniche. Anche i veicoli che devono ripetere la revisione potranno circolare fino al 31 ottobre purché le irregolarità riscontrate al controllo siano state eliminate. Scadenza identica è stata fissata anche per i veicoli che dovranno essere sottoposti al collaudo presso la Motorizzazione Civile entro il 31 luglio 2020.



Nel decreto Cura Italia è stato previsto che la validità delle polizze RC auto fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni, per un totale di 30 giorni. Attenzione però perché la proroga della validità della copertura assicurativa è stata estesa esclusivamente alla RC auto e non alle altre eventuali coperture accessorie, tipo furto e incendio, atti vandalici e così via.



Per le auto a metano è stato stabilito dal decreto Cura Italia che, fino al 15 giugno, sarà possibile circolare in deroga ad eventuali scadenze inerenti le bombole per il periodo compreso dal 31 gennaio al 15 aprile. Per la scadenza dei serbatoi delle auto a GPL, la deroga è stata estesa fino al 31 ottobre 2020.

La documentazione relativa alla validità della ricevuta sostitutiva della carta di circolazione è stata oggetto del decreto Cura Italia che ha stabilito una proroga sino al 31 ottobre 2020.



Il Governo ha anche deciso di prorogare la validità della ricevuta sostitutiva della patente fino al 31 ottobre .