Come la Regione pensa di spendere 25 milio ni per combattere la crisi

Cari colleghi, L’emergenza sanitaria, così carica di dolore e impegno, ha da subito evidenziato un’emergenza collegata e parallela, quella economica. L’arresto delle attività, il confinamento delle persone e delle famiglie nelle loro abitazioni, la limitazione della mobilità hanno inciso gravemente sulla situazione finanziaria dei valdostani.

È subito apparso chiaro che occorreva sostenere la continuità delle relazioni economiche, sia tra le imprese sia tra le persone, affinché fossero rispettati contratti, stipendi, e un mimino di entrate per le famiglie, cercando di sostenere le fasce più deboli. Una prima immediata misura è stata attivata il 25 marzo 2020, con la sospensione per un anno delle rate dei mutui agevolati regionali e con l’istituzione di un fondo di garanzia presso le Confidi, con una partecipazione regionale di 3,7 milioni di euro.

Era necessario però sviluppare rapidamente una seconda azione, che sostenesse il sistema economico valdostano in un contesto di emergenza. Alla II Commissione “Affari Generali”, che ho l’onore di presiedere, è stato affidato il mandato di preparare questa proposta di legge, cioè l’insieme delle misure urgenti a favore di imprese e famiglie, con una dotazione di 25 milioni di euro. Si è subito inteso che tale perimetro finanziario era insufficiente. Si poneva la necessità di pensare da subito a una successiva ulteriore serie di misure. Il Presidente della Regione aveva inizialmente formulato due ipotesi: di preparare queste misure legislative per il mese di maggio, oppure di accorparle all’assestamento di bilancio del mese di giugno.

La II Commissione e i Consiglieri hanno valutato di procedere con la massima urgenza, e quindi ad aprile, anche per affiancare e integrare le misure statali anch’esse in evoluzione. Per questo, si è tracciato un programma di lavoro dettagliato, con le singole tappe da raggiungere e un cronoprogramma da rispettare. L’abbiamo adottato all’unanimità nella seduta del 27 marzo della II Commissione. Vi era poi una questione di metodo: era necessario rendere concreta la partecipazione di tutti, raccogliere ogni contributo, estendendo il lavoro di a tutti i Consiglieri e all’apporto dei gruppi, con approccio collaborativo, di coinvolgimento. È un metodo che la Valle d’Aosta conosce bene, ma che doveva funzionare anche in queste condizioni di distanziamento sociale, di strumenti telematici e di “prorogatio” delle istituzioni.

Ci voleva la flessibilità, adattamento, disponibilità di ognuno: i frutti sono arrivati e non è stato facile. Ringrazio i Consiglieri a nome mio e dei colleghi Commissari per la pazienza dimostrata in qualche passaggio che è stato fatto correndo e chiedendo uno sforzo aggiuntivo per tenere il passo.

In questo modo sono stati raccolti anche gli apporti delle categorie e dei soggetti economico-sociali, guardando già alle successive misure, sia per iscritto, sia nelle consultazioni in riunione.

Si è trattato di un approccio concreto e pragmatico, orientato all’interesse dei valdostani e del sistema economico regionale. Non a caso, proprio pensando ai tempi ordinari dell’amministrazione, che dovevano essere contratti notevolmente, la II Commissione si è preoccupata anche dell’attuazione delle misure, disegnando un procedimento interamente digitale delle domande, e prevedendo aiuti privi di istruttorie. I tempi dell’amministrazione ordinaria non sono compatibili con la situazione di emergenza. A questo riguardo per raggiungere gli obiettivi prefissi sin dai primi di aprile abbiamo suggerito al Governo, parallelamente all’elaborazione del progetto di legge, di attivare la piattaforma digitale per rendere immediatamente esecutiva la legge dopo la sua approvazione. Si auspica, che si possa procedere all’erogazione delle misure nei termini previsti dalla commissione.

La Commissione allargata ai Consiglieri regionali ha svolto un lavoro importante, rapido ed efficace. I Consiglieri si sono rimboccati le maniche, in un contesto in cui la giunta - priva di tre componenti è concentrata in particolare sulla crisi sanitaria. È un ruolo che il nostro Consiglio Valle ha mostrato di saper gestire e rendere concreto in poco tempo.

Il cronoprogramma è stato infatti rispettato appieno, percorrendo tutte le tappe previste. La Commissione è stata capace collettivamente di passare dalla raccolta di tutte le proposte a una traccia condivisa, per poi scendere nei dettagli, dal “macro” al “micro”.

Gli uffici del Consiglio regionale e della Giunta hanno sostenuto questo percorso, affrontando i problemi posti dalla politica e dalla drammatica urgenza che stiamo vivendo.

Le categorie economiche e sociali, le organizzazioni e associazioni hanno mostrato di apprezzare il lavoro svolto, hanno dato apporto molto utile, di grande e decisivo aiuto anche per le prossime misure, quelle che aiuteranno la ripartenza dell’economia valdostana. E’ stato lavoro di giorni intensi e lunghi, che si sono prolungati nelle festività pasquali, coscienti del sentimento di attesa dei valdostani. C’è stata capacità di sintesi e collaborazione aperta, con tutti i passaggi validati lungo il percorso.

Steccati e divisioni sono stati superati, si sono trovate unità e solidarietà nel gestire la fase di emergenza. E’ stato condiviso dunque l’obiettivo politico, e la responsabilità del progetto di legge di cui questo Consiglio si è fatto carico, e che la II Commissione ha adottato all’unanimità.

Vorrei mettere in evidenza questo aspetto, perché dimostra che la politica – la nostra politica valdostana - in questa fase è stata capace di rispondere ai bisogni della nostra Valle, con serietà, con scelte discusse e condivise. Una politica dotata di spirito comune, per la nostra Valle d’Aosta e per i valdostani, recuperando e riaffermando il ruolo dell’istituzione, che vedo chiaramente e di cui vorrei ringraziare tutti.

La presente proposta di legge scompone di 22 articoli.

L'articolo 1 evidenzia l'oggetto e le finalità della legge in esame, volta a introdurre ulteriori disposizioni indifferibili e urgenti per fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 2 dispone il differimento dei termini del versamento di tributi regionali e locali, quali le tasse automobilistiche (termine differito al 31 luglio 2020) e l'IMU (termine differito al 16 dicembre 2020).

L'articolo 3, al fine di sostenere e promuovere il rilancio delle piccole e medie realtà economiche regionali che, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, versano in condizioni di carenza di liquidità, dispone la costituzione di un Fondo di rotazione regionale presso FINAOSTA S.p.A. per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti.

Beneficiari dei finanziamenti sono i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le micro, piccole e medie imprese (con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio regionale) che hanno dichiarato nel 2019 un volume d'affari non superiore a 500.000 euro.

La costituzione e la gestione del fondo di rotazione sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con Finaosta S.p.A.

Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti del bilancio regionale, dal rimborso delle rate e dagli interessi maturati sulle giacenze dello stesso.

L'articolo 4 introduce contributi per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti di liquidità a favore di imprese e di liberi professionisti (con sede o unità locali ubicate nel territorio regionale) che accedono, nel corso dell’anno 2020, alle prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID, disciplinate dalla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4.

Tali contributi sono diretti all’abbattimento degli interessi, sostenuti dai beneficiari nell’anno 2020, conseguenti alla sottoscrizione dei finanziamenti di cui all’articolo 3 della l.r. 4/2020.

L’entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella misura massima del 100 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario ed è comprensiva delle connesse spese di istruttoria.

L'articolo 5 introduce un indennizzo per la sospensione dell’attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020: la Regione provvede all'integrazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18/2020 disponendo l’erogazione di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, residenti in Valle d’Aosta, tenuti alla sospensione dell’attività non essendo compresi nell'allegato 1 e nell’allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

L'articolo 6 prevede un indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo, disponendo che, per l’anno 2020, la Regione provveda a corrispondere, ai soggetti esercenti attività d’impresa o attività professionale, un indennizzo a fondo perduto pari al 40 per cento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, fino ad un importo massimo di 500 euro.

La disposizione riguarda tutti i contratti insistenti su locazioni di immobili di categoria A2, A3, A7, A10, B, C, D, tra i quali sono compresi quelli ad uso agricolo ancorché nel contratto insista anche la locazione di terreni, con l’esclusione delle attività economiche ad autorizzazione commerciale con superfici di vendita superiori a 250 metri quadrati.

Sono, inoltre, esclusi i contratti stipulati con parenti fino al secondo grado, con il coniuge non legalmente separato, con affini e con società controllate dagli stessi soggetti.

L'articolo 7 disciplina l'indennizzo alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito, disponendo che la Regione provveda all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020. Sono destinatari di un indennizzo di 400 euro al mese per i mesi di marzo e aprile 2020 (qualora il loro reddito lordo complessivo non sia superiore a 50.000 euro nell'anno di imposta 2018) i lavoratori autonomi, anche esercitanti attività stagionale, non tenuti alla sospensione dell’attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; i lavoratori dipendenti, compresi atipici e lavoro domestico, che non beneficiano di ammortizzatori sociali; i collaboratori coordinati continuativi; i tirocinanti il cui tirocinio extracurriculare sia stato interrotto; i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche non tenuti alla sospensione dell’attività disposta dal citato d.p.c.m.. Sono, inoltre, destinatari di un indennizzo di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private.

L'articolo 8 prevede un indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali. La Regione eroga, una tantum, un indennizzo di 200 euro ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che hanno beneficiato nel mese di marzo 2020 degli ammortizzatori sociali previsti nel decreto-legge 18/2020, ivi compreso l’FSBA, per almeno sei giornate.

L'articolo 9 introduce l'esenzione dall’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2020, disponendo che, per il periodo di imposta 2020, i soggetti con reddito RELAZIONE P.L. 56 7 complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, siano esentati dal pagamento dell’addizionale regionale all’IRPEF.

L'articolo 10 introduce un bonus, a favore dei soggetti con figli a carico, consistente nell’erogazione, per i mesi di marzo e aprile 2020, di 100 euro per ogni figlio minorenne (se disabile senza limite di età) per le famiglie anagrafiche con reddito lordo complessivo fino a 30.000 euro nell'anno di imposta 2018.

L'articolo 11 prevede che la gestione delle richieste dei finanziamenti di cui alla presente proposta di legge, nonché della relativa erogazione, avvenga per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione e disponibile sia alle imprese che ai singoli. Al fine di accelerare e uniformare i tempi e le procedure per la liquidazione dei benefici, si dispone che alla concessione e all’erogazione degli stessi provveda, sulla base delle domande presentate attraverso la piattaforma unica dedicata, una struttura regionale temporanea di secondo livello, istituita con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 12 prevede che la Regione disponga, a favore dei Comuni, un trasferimento straordinario destinato alla solidarietà per l’acquisto di prodotti alimentari, di prima necessità e per l'accesso alla rete Internet a favore di soggetti che si trovano in situazione di grave disagio economico e sociale determinato dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19.

L'articolo 13 introduce misure straordinarie di solidarietà, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le economie a valere sul bilancio del Consiglio regionale conseguenti alla rinuncia, o alla riduzione, da parte dei consiglieri regionali della loro indennità di carica e di funzione, siano destinate al finanziamento di iniziative di solidarietà, anche a fronte di situazioni di emergenza sanitaria e sociale, individuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo.

Allo stesso scopo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, i contributi finanziari per il funzionamento dei Gruppi consiliari sono ridotti del 50 per cento.

L'articolo 14 introduce misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale nell'anno 2020, prevedendo che il termine entro il quale sono convocati i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale, sciolto con decreto del Presidente della Regione n. 54 del 18 febbraio 2020, sia di novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

L'articolo 15 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 5bis, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 16 modifica il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1, che disciplina il concorso interno per il reclutamento nell’anno 2020 di capi squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, sopprimendo l’inciso che limita la competenza della Commissione tecnica (nominata per la formazione della graduatoria per l’ammissione al corso di formazione professionale) alla sola valutazione dei titoli di studio. La modifica si rende necessaria per investire la Commissione tecnica della competenza alla valutazione di tutti i titoli ammessi a valutazione, in analogia a quanto previsto per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 17 introduce misure urgenti per l’esame di Stato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione. Tale disposizione prevede, in via straordinaria e limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, che, allo scopo di disciplinare lo svolgimento della prova regionale di lingua francese e delle prove, scritta e orale, di lingua francese da sostenere in aggiunta alle prove dell’esame di Stato ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, siano adottate con decreto dell'Assessore all’istruzione, università, ricerca e politiche giovanili le necessarie misure di adeguamento al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), e alle successive disposizioni attuative, anche in deroga alla l.r. 11/2018 stessa.

L'articolo 18 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), non si applichino alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative di contrasto all'emergenza COVID-19 per gli adempimenti riferiti al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e la data di cessazione delle misure sospensive imposte dalle medesime disposizioni normative.

L'articolo 19 reca le disposizioni finanziarie, l'articolo 20 dispone l'approvazione degli allegati recanti prospetti di variazione, l'articolo 21 introduce le disposizioni finali (in base alle quali le domande di cui alla presente legge possono essere presentate anche avvalendosi del supporto di Patronati e di Centri di assistenza fiscale), l'articolo 22 introduce la dichiarazione d’urgenza.

Come avete inteso, si tratta di misure trasversali, che agiscono in un’ampia platea di beneficiari, che sono in grado, proprio per come sono disegnate, di essere attuate in tempi ragionevolmente brevi. Non ci sono istruttorie valutative, l’impatto previsto – malgrado i limiti della dotazione – sarà significativo, per gli aiuti diretti a fondo perduto e per la capacità di mobilitare risorse con le garanzie ai prestiti. Sono aiuti per le imprese, ma anche per le famiglie, in questo drammatico contesto che ha cambiato le vite di tutti, in attesa della ripartenza.

Un capitolo e un’azione speciale dovranno essere consacrati anche all’emergenza in corso e all’azione di sanità pubblica dei prossimi mesi. Sarà necessario predisporre un apposito provvedimento legislativo, da elaborare congiuntamente con la V Commissione consiliare, per affrontare con carattere organico almeno tre aspetti prioritari. In primo luogo andrà considerata l’acquisizione di materiali sanitari, tra cui quelli di protezione (DPI) di tutto il personale e per le attività di servizio che lo accompagnano.

In secondo luogo andrà riconosciuto e valorizzato economicamente lo straordinario lavoro degli operatori impegnati in questa drammatica situazione, e dall’altro adeguato l’organico ai bisogni attuali e prossimi.

In terzo luogo si dovranno prevedere le necessità strumentali, organizzative e di prevenzione per affrontare sul medio periodo l’evolvere della crisi sanitaria che oggi riveste carattere di emergenza, e quindi tracciare un nuovo percorso della sanità pubblica. Dobbiamo guardare in avanti anche per le nuove misure da preparare, per la ripartenza, sin dalla prossima settimana. La consistenza finanziaria dovrà andare oltre ai 123 milioni di euro previsti dall’assestamento di bilancio.

E’ ragionevole ipotizzare che con la revisione di bilancio – da attività interrotte dalla crisi o non prioritarie – e l’apporto delle partecipate si possa arrivare a circa 200 milioni di euro.

Solamente con una robusta dotazione si potranno sostenere le famiglie e una platea di 12.000 soggetti economici valdostani, anche sul piano fiscale, sulle tasse e tributi, come IMU, IRAP. L’impatto delle attuali misure ci permetterà di migliorare il prossimo intervento. Sarà necessario un impegno forte perché dobbiamo salvaguardare il lavoro, assicurare la continuità della base produttiva che genera le risorse per la nostra stessa sanità.

Lo spirito costruttivo e collaborativo ci ha aiutato a raccogliere le proposte e a produrre i risultati, senza disperderci in iniziative individuali alla semplice ricerca del consenso. Responsabilità significa anche essere chiari con i valdostani, spiegare con trasparenza e sincerità ciò che si può fare, e poi farlo veramente. Ci vogliono responsabilità, unità e tempestività soprattutto in questa fase di emergenza. E’ l’Esprit du Pays che si è visto in questo lavoro, di cui voglio ringraziare tutti quanti.

PIERLUIGI MARQUIS RELATORE