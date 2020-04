SOS SPESA – CONTRIBUISCI INSIEME A NOI AD AIUTARE

Il progetto ha come obbiettivo di dare un segno tangibile della solidarietà di molti commercianti e dei loro clienti nei confronti delle fasce più deboli della popolazione maggiormente colpite dalle difficoltà economiche.

All’interno delle attività alimentari segnalate in vetrina dal cartello “QUESTO ESERCIZIO ADERISCE ALLA RACCOLTA SOS SPESA” sarà possibile DONARE uno o più prodotti acquistati di prima necessità oppure PRENDERE ciò che può servire a chi in questo momento è in difficoltà economica.

Per aderire al progetto e ricevere il materiale dedicato al tuo punto raccolta potrai scegliere una delle modalità qui sotto previste e riportate:

· inviando un WhatsApp al recapito 366.5942478

· scrivere una mail a info@ascomvda.it

· compilare il “form” https://forms.gle/4csLGp6KVZYoDtRWA

A seguito della richiesta forniremo alle attività interessate nr 2 distinte comunicazioni cosi come segue:

Locandina di adesione all’iniziativa “QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE ADERISCE ALLA RACCOLTA SOS SPESA” da apporre sulla vetrina dell’attività come segno riconoscitivo di partecipazione al progetto

Locandina per donare i beni di prima necessità acquistati posta sul contenitore di raccolta merce “QUI SOS SPESA LASCIA QUI I PRODOTTI CHE VUOI DONARE / PRENDI I PRODOTTI CHE TI POSSONO SERVIRE “

E’ prevista una terza locandina esplicativa del progetto per gli organi di stampa e le testate giornalistiche al fine di sensibilizzare e diffondere l’iniziativa “CONTRIBUISCI ANCHE TU ALLA SOS SPESA – CONTATTACI PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA”.

Ogni giorno sarà nostra cura promuovere sui canali social dell’Associazione tale attività con foto forniteci dai vari punti vendita aderenti e con relativi cesti dedicati comprendenti i prodotti offerti dai clienti.

L’iniziativa vanta la collaborazione con il BANCO ALIMENTARE a cui verranno destinati i prodotti non prelevati direttamente nei cesti dai cittadini in difficoltà. SOS SPESA grazie anche alla collaborazione con la FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA VALLE D’AOSTA verrà ampliata anche alla raccolta dei beni deperibili nei punti aderenti sul territorio.