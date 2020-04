Aosta: Esauriti fondi chiude Servizio Spesa

“Siamo consapevoli che le risorse che abbiamo anticipato per conto della Protezione civile sono, purtroppo, ben lungi dall'aver esaurito i bisogni dei cittadini. Di conseguenza, in attesa di eventuali stanziamenti che ci auguriamo a breve possano arrivare agli enti locali dalla Regione o dallo Stato per la predisposizione di ulteriori interventi in favore dei cittadini, con la Giunta ci stiamo comunque attivando per cercare di reperire ulteriori risorse dal nostro bilancio da mettere a disposizione della collettività attraverso misure da definire”. Delusione e disappunto sono traditi dalla voce di Luca Girasole, assessore ai Servizi sociali del Comune di Aosta, nell’annunciare, suo malgrado, l’interruzione del Servizio Spesa.

Da oggi, infatti, il comune di Aosta, avendo esaurito i 180mila euro che aveva a disposizione, non accetta più domande per generi alimentari e prodotti di prima necessità, sostenuta dai fondi assegnati agli enti locali dal Governo attraverso la Protezione civile lo scorso 30 marzo.

In soli 15 giorni di attività sono state soddisfatte le necessità di circa 500 nuclei familiari aostani, mentre le somme ancora disponibili verranno utilizzate nei prossimi giorni per dare risposta alle ultime circa 150 pratiche già avviate.

Il servizio aveva preso il via lo scorso 2 aprile ed era organizzato attraverso un servizio basato su un primo contatto telefonico per la ricezione delle domande e sulla successiva fornitura di spesa a domicilio tramite gli operatori delle cooperative sociali attive nella co-progettazione Anziani attivi.

“Crediamo di aver dato una risposta importante ma soprattutto immediata alle necessità delle famiglie aostane, mettendo a disposizione fin da subito le risorse che la Protezione Civile aveva destinato loro”, commenta sottolinea Luca Girasole che sottolinea “ Si è trattato sicuramente di un lavoro impegnativo per tutti gli attori coinvolti e per la cui buona riuscita non posso che ringraziare il personale degli uffici dell'Amministrazione e quello delle cooperative sociali”.