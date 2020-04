Pronta nuova micro Perloz

E' pronta ad accogliere 18 anziani la micro comunità di Perloz, allestita in emergenza dopo che in alcune strutture della regione si è diffuso il contagio da coronavirus. Nelle prossime ore sarà operativa e sarà destinata a persone non malate covid, provenienti dalla Rsa di Aosta e dal reparto di geriatria dell'ospedale.

"A seguito di un bando - spiega Joel Creton, coordinatore dei presidenti delle Unités des Communes - sono state reperiti circa dieci operatori socio sanitari e verranno anche impiegati degli infermieri, sarà una struttura gestita sostanzialmente dall'Usl e consentirà di liberare posti letto ad Aosta, soprattutto di anziani che sono in fase di stabilizzazione".

Anche la nuova micro comunità di Morgex è in fase di attivazione e "rimane un polo che in caso di necessità potrà essere usato", precisa ancora Creton.