Oggi in VdA ancora un decesso ma oltre 30 guariti

Un altro morto in Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19. Il conto totale sale a 121. E' quanto riportato nel bollettino dell'Unità di crisi in cui si evidenzia anche un'impennata dei guariti, che da 169 sono saliti a 204. Le vittime sono 64 uomini e 57 donne tra i 45 e i 100 anni (età media 82 anni). I casi positivi sono 964 (639 quelli attuali), tra cui 111 ricoverati in ospedale (12 in Rianimazione) mentre gli altri 528 contagiati sono in isolamento domiciliare. Infine sono 3.177le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

Coronavirus in Italia, 168.941 casi positivi e 22.170 morti. Il bollettino del 16 aprile

Conferenza stampa 16 aprile, ore 18

168.941 i casi totali dall'inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 106.607, 22.170 deceduti e 40.164 guariti.

Variazioni rispetto al precedente bollettino:

3.786 nuovi casi positivi

525 deceduti

2072 guariti

Tra i 106.607 attualmente positivi (+ 1.189):

76.778 si trovano in isolamento domiciliare (+ 2.082)

26.893 ricoverati con sintomi (- 750 )

) 2.936 in terapia intensiva (-143)

Sono 1.178.403 (+ 60.999) i tamponi effettuati.