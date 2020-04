Il coronavirus manda in confusione l’organizzazione e Testolin rinuncia al commissario

Il progetto di trasferimento dell'ospedale Covid nella clinica di Saint-Pierre rimane per ora in stand by per la carenza di personale riscontrato nella struttura privata della società Isav, dove diversi operatori sono in malattia.

Per ora solo uno dei due piani (35 posti) ospita pazienti positivi e non si procederà a breve all'apertura del secondo piano. "Sembra che ci siano problemi di personale e quindi, nonostante la buona volontà, non si è in grado di garantire l'assistenza sanitaria per 60 posti", conferma Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'emergenza.

Aumentano i posti letto ma manca il personale; in ritardo acquistano l’attrezzatura per i test tamponi ma non i reattivi. Invitano tutti a sciare in Valle e poi chiudono la stalla. Lo strano è che mentre nelle altre regioni di indignano da noi c’è chi si esalta e dice quanto sono bravo. Poveri noi.

NELLA FOTO QUANTO PUBBLICATO DAL CORRIERE DELLA SERA. MERCI VALDOTAINS