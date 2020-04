PUBBLICATO DAL CSC L’AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DEL DIRETTORE GENERALE

Si rende noto che è stato pubblicato dal Centro Servizi Courmayeur, società “in house” del Comune di Courmayeur, a totale partecipazione pubblica, un avviso pubblico di selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale di Direttore generale del Centro Servizi Courmayeur per la durata di due anni.

“Come annunciato nel corso del Consiglio comunale del 6 aprile - evidenzia il Sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi - il CSC ha proceduto alla pubblicazione dell’avviso per la ricerca di questa importante figura per far decollare il CSC. Le strutture in gestione della società in house hanno delle grandi potenzialità e si sta lavorando per far crescere le attività interne, creando indotto sul Comune. Tale figura, che affiancherà il CdA e svilupperà ulteriormente quanto impostato fino ad ora, si inserirà in un momento del tutto particolare per la nostra località e per il sistema turistico in generale, che come ben sappiamo, è motore trainante dell’economia di Courmayeur. Il CSC è una società che è cresciuta negli anni e ha bisogno di una figura esecutiva che affianchi l’organo amministrativo e gestionale. Le funzioni che faranno capo al direttore generale saranno fondamentali per ripartire con questa prospettiva e per affrontare le grandi sfide che ci attendono per la ripartenza dal fermo dovuto all’emergenza sanitaria COVID19 ”.

“La figura del Direttore Generale - spiega l’ing. Lucio Furlani, Presidente del CdA del CSC - ha una forte valenza strategica, poiché tale figura disegnerà e potenzierà insieme al CdA la strategia, oltre a guidare in prima persona l’esecuzione e l’operatività quotidiana, con responsabilità diretta per i risultati aziendali. Cerchiamo un senior manager, di comprovata esperienza, a 360 gradi nella gestione aziendale, e particolarmente nell’area turismo e marketing del territorio. Dovrà inoltre sviluppare il capitale umano e preparare una CSC più forte, che diventi il punto di riferimento per le competenze professionali nel settore”.

Al Direttore Generale competerà la riorganizzazione della società secondo criteri moderni di gestione, efficienza e controllo, il rilancio della funzione Turismo e la valorizzazione del brand Courmayeur.

Al fine di attrarre candidati competenti anche in specifici progetti organizzativi e di sviluppo, la posizione è aperta come un incarico di lavoro autonomo professionale (temporary general manager) della durata di 24 mesi.