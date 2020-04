Oltre 27.000 visualizzazioni da 25 Paesi per il festival web Marmotta d’oro

Un'immagine dal film vincitore “Aigle et Gypaète, les maîtres du ciel”

Il #gpffathome, la formula online del Gran Paradiso Film Festival che ha portato alcuni tra i film più belli dell'ultima edizione del Concorso internazionale nelle case di tutti, ha riscosso un grande successo di pubblico: 27.200 visualizzazioni da dispositivi di 25 Paesi di tutto il mondo - Italia, Francia e Spagna in testa, ma anche Argentina, Namibia e Stati Uniti - ed una forte partecipazione con 657 iscritti alle giurie senior e junior del Festival web.

La giuria del pubblico senior ha decretato da casa la vittoria del premio Marmotta d’Oro da parte del film documentario “Aigle et Gypaète, les maîtres du ciel” di Anne e Erik Lapied, girato per l’80% all’interno del Parco Nazionale Gran Paradiso: un’odissea aerea che racconta con immagini straordinarie il ritorno del gipeto sulle Alpi e la sua convivenza con l'aquila. Il Film si è confermato vincitore dopo aver ottenuto il primo posto nella 22ma edizione del Gran Paradiso Film Festival, dando ancora una volta grande risalto e visibilità all’area del Gran Paradiso ed alla maestosa natura incontaminata dell’area protetta.

La giuria junior, composta da bambini e ragazzi fino a 14 anni, ha invece premiato con la Marmottina d’Oro “White wolves. Ghosts of the Arctic” di Oliver Goetzl, un’avventura nei ghiacci della tundra selvaggia con i lupi artici.

“Il Gran Paradiso Film Festival si conferma un evento di grande impatto in qualsiasi forma si proponga. – commenta Alessandro Nogara, presidente di Fondation Grand Paradis - I film della rassegna web #gpffathome hanno contribuito ad alleviare un momento di difficoltà per le persone costrette a casa, raccontando la straordinarietà della Natura e facendo conoscere il Parco Nazionale Gran Paradiso grazie al film vincitore “Aigle et Gypaète, les maîtres du ciel”.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità e generosità dei registi che hanno messo a disposizione le proprie opere - sette in tutto. Fondation Grand Paradis ha estratto tra i giurati 20 fortunati vincitori di uno zaino da montagna Lowe Alpine mentre a tutti sarà offerto in omaggio un Fondation Grand Paradis Pass[1], che permetterà di visitare gratuitamente, non appena riapriranno, tutti i siti naturalistici e culturali gestiti dalla Fondazione.

L’elenco dei vincitori è disponibile sul sito internet www.gpff.it .]I Fondation Grand Paradis Pass potranno essere ritirati entro un anno in tutti i siti di interesse naturalistico e culturale gestiti dalla Fondazione sul territorio.