Saint Christophe: Casa distrutta dalle fiamme VIDEO

I Vigili del Fuoco professionisti del Comando di Aosta e i Vigili volontari di St.Christophe sono intervenuti intorno alle ore 4 di giovedì 16 aprile nel Comune di Saint-Christophe, Frazione Meysattaz 49, per un incendio che ha interessato la facciata ed il tetto di un'abitazione. Proprietaria della casa è Silvana Bionaz, di 73 anni. Incolume, è stata portata in salvo dai vicini e ora è ospite a casa della figlia.

I danni sono elevati, il fabbricato è stato praticamente distrutto dalle fiamme. Le cause del rogo sono in fase di accertamento ma dai primi rilievi si sarebbe trattato di un corto circuito.