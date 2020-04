Centro destra VdA unito 'Per lavori, forniture e servizi priorità a imprese valdostane'

Varare rapidamente una legge che semplifichi l’attribuzione di beni e servizi pubblici; non richiede copertura finanziaria zero ma tanto buon senso nell'applicazione, così come hanno già fatto a Trento. E' il senso di un ordine del giorno presentato da Emily Rini e condiviso da Fratelli d'Italia.

"Per uscire dalla crisi - commenta Alberto Zucchi, coordinatore FdI VdA - non sempre servono le risorse economiche e le relative coperture finanziarie. Basta avere un minimo di buon senso ed applicare, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti esistenti, nuove norme che favoriscano l’attribuzione di lavori e servizi alle imprese valdostane che non chiedono sussidi ma chiedono di poter produrre creando ricchezza ed occupazione sul nostro territorio".

L'ordine del giorno della Presidente del Consiglio Valle:

CONSIDERATA la necessità di superare le potenziali difficoltà nell’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture in relazione alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), nonché di quelle previste dai successivi DPCM adottati e dalle ordinanze statali e regionali, che hanno temporaneamente disposto limitazioni alla libertà di circolazione delle persone e la chiusura delle attività produttive non essenziali nell’intero territorio nazionale per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto;

CONSIDERATO che la cosiddetta "Fase 2" porterà ad una parziale e progressiva riapertura delle attività economiche;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE - a presentare al Consiglio regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016 ed entro i limiti di tale decreto, un progetto di legge avente ad oggetto l’affidamento dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni pubbliche con l’obiettivo di riavviare e stimolare l’economia regionale garantendo, al contempo, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza e parità di trattamento. In particolar modo, il suddetto progetto di legge dovrà prevedere che, ai fini della valutazione dell'offerta in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, siano considerati, tra gli altri: gli elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta;

il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione alle suddette imprese; l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale; le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni; le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni o per lo svolgimento degli incarichi. Per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti, il suddetto progetto di legge regionale dovrà, inoltre, prevedere il ricorso, laddove possibile, alla suddivisione degli appalti in lotti (sia su base qualitativa sia su base quantitativa), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Il suddetto progetto di legge dovrà, infine, riguardare anche i contratti aggiudicati dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, limitatamente ai contratti per i quali tali società sono soggette al D.Lgs. n. 50/2016. - a presentare al Consiglio regionale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, di contenimento dei costi e di razionalizzazione della spesa, un progetto di legge di modifica della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, volto a semplificare e a ridurre gli adempimenti gravanti sulle società partecipate regionali, che attualmente ne condizionano profondamente l’operatività, anche al fine di favorire l’occupazione sul territorio e il rilancio dell’economia valdostana.