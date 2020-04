Al Centro Destra non piace legge anticrisi che indebita piccole aziende

"Una proposta di legge, quella approvata ieri in II commissione, che pur costituendo un primo passo meritorio, almeno sotto il profilo dell'impegno profuso da tutti i commissari, non va esattamente nella direzione auspicata da imprese e lavoratori autonomi, perché la risposta alla grave emergenza in atto sul territorio valdostano, anche dal punto di vista economico-sociale, non può prevedere soltanto nuove forme di indebitamento o l'integrazione su base regionale di misure già attivate a livello nazionale.

I coordinamenti regionali di Forza Italia e Fratelli d'Italia e il gruppo PnV-Area Civica-Front Valdôtain commentano in questo modo la proposta di legge sulle misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da contagio Covid-19, approvata ieri in II commissione consiliare 'Affari Generali', che domani verrà portata all'attenzione del Consiglio regionale.

“Servono – spiegano Fi, FdI, PnV Ac Fv - azioni ben più incisive e coraggiose, alcune delle quali potevano e dovevano essere messe in campo già adesso, poiché in un momento di emergenza la tempestività e la lungimiranza di intervento sono fondamentali per non lasciare nessuno indietro".

In una nota spiegano che le misure anticrisi regionali devono prevedere indennizzi per imprese e lavoratori autonomi a copertura dei costi fissi da sostenere nonostante la chiusura per legge delle attività e regole più snelle e veloci per poter dare lavoro alle ditte valdostane sul territorio

"Se da una parte non possiamo che dichiararci soddisfatti per l'accoglimento di alcune nostre proposte, dall'altra non possiamo che dichiararci insoddisfatti per il mancato accoglimento di diverse altre, che andavano proprio nella direzione di non limitare il presente provvedimento alle sole possibilità di accedere a nuove linee di credito, di differire alcune scadenze di pagamento e di integrare misure già previste a livello statale", spiegano ancora, aggiungendo: "È proprio per questo che, attraverso la nostra rappresentante in Consiglio Valle, Emily Rini (nella foto), in aula domani presenteremo una serie di ordini del giorno concernenti l'attivazione di un fondo indennitario straordinario che possa aiutare micro e piccole imprese e lavoratori autonomi a sostenere quantomeno tutti i costi fissi rimasti invariati nonostante il periodo di emergenza, a compensazione degli introiti azzerati o comunque fortemente ridotti a causa della chiusura forzata per legge delle attività, l'attivazione di una specifica misura di indennizzo anche in favore di titolari di contratti di affitto di aziende o di rami di attività, pratica contrattuale particolarmente diffusa in Valle d'Aosta nel settore turistico-alberghiero, ma non solo, e la predisposizione di un provvedimento ad hoc per creare le condizioni utili per poter dare lavoro alle imprese valdostane sul territorio nella fase di rilancio".

Oltre agli ordini del giorno in materia economica, nel Consiglio regionale di domani il centro desta presenterà anche un ordine del giorno sulla situazione medico-sanitaria sul territorio.