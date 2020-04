Adunanza del Consiglio sulle ulteriori misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese

Il Consiglio Valle è convocato in sessione straordinaria e urgente domani, venerdì 17 aprile 2020, a partire dalle ore 9.30, per la trattazione della proposta di legge regionale, presentata dai Consiglieri Marquis (SA), Barocco (GM), Daudry (AV), Lavevaz (UV), Aggravi (Lega VdA), Cognetta (Vdalibra) e Mossa (M5S), contenente ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che, in considerazione della comprovata gravità ed emergenza nazionale e regionale che rende temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale di riunirsi secondo le modalità ordinarie, come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 31 marzo 2020, l'adunanza si svolge in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza di tutti i Consiglieri regionali.

L'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).