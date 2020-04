UilTuCS VdA chiede intervento sindaco Centoz per anticipazione Fis lavoratrici Vivenda

La ditta appaltatrice del servizio di Ristorazione scolastica, La VIVENDA S.p.a., operante nei plessi dei Comuni, Aosta e Arnad, ha posto in sospensione a zero ore le proprie dipendenti richiedendo l’assegno ordinario FIS: 1) Anticipo alle normali scadenze retributive l’importo dell’assegno ordinario; 2) Anticipano per il periodo di sospensione i ratei di 13.ma e 14.ma, TFR; 3) Non anticipano, con l’effetto di azzerare le retribuzioni nel periodo di sospensione.

"Per queste lavoratici, come noto - scrive Raffaele Statti, segretyario UilTuCS VdA - economicamente già molto deboli essendo prevalentemente part time con orario di lavoro pari a 15 ore settimanali per circa 9 mesi all’anno, l’eventuale ricorso alla richiesta di anticipo alla banca, per gli effetti del recente accordo tra CGIL, CISL, UIL, con ABI, sconta una eccessiva laboriosità ed impegno per ottenere un importo mensile limitato a circa 250 Euro e solo per due mesi, a fronte di una retribuzione mensile di circa 600,0 Euro netti e di una sospensione dal lavoro iniziata il 24 febbraio u.s. e che sarà probabilmente prorogata fino al termine dell’anno scolastico".

Per queste ragioni Statti sollecita l'intrerventi del Sindaco di Aosta affinché intervenga presso La Vivenda perché anticipi il Fis.

Statti precisa che "l’azienda dovrebbe avere nella propria disponibilità i ratei di 13.ma, 14.ma e del TFR, inoltre l’assenza di remunerazione da parte del committente del servizio sospeso, non essendo effettuati i pagamenti in tempi reali, non dovrebbe aver avuto effetto sulla loro liquidità e quando l’avranno è più presumibile che potranno già compensare gli anticipi dati alle lavoratrici nei confronti dell’INPS. Di desume, quindi, che la mancata anticipazione degli importi da ammortizzatore sociale sia dettata più da un eccesso di prudenza, che da una assenza di disponibilità economiche".

UilTuCS ha ritenuto opportuno condividere con il Comune di Aosta, in quanto committente del servizio di ristorazione scolastica, le difficoltà economiche che stanno affrontando e che segnalano a questo sindacato le suddette al servizio, dovute alla moralmente reprensibile insensibilità sociale delle aziende che non erogano l’anticipazione.

Oltre a richiedere che le Parti si attivino nel sollecitare la Vivenda ad anticipare ai propri dipendenti impiegati nella ristorazione scolastica i trattamenti economici dell’assegno ordinario, UilTuCS "suggerire sensibilità sociale, molto vicina al precetto costituzionale della funzione sociale dell’impresa, sia inserita tra i requisiti richiesti all’azienda appaltatrice, per meglio affrontare inauspicabili futuri casi emergenziali".