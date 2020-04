Aosta: Fallita ricerca interessati a gestione palaghiaccio

Gestito dalla società consortile a responsabilità limitata ART ON ICE AOSTA nata grazie alla disponibilità delle due associazioni, A.S.D. HOCKEY CLUB AOSTA GLADIATORS e A.S.D. ARTISTIQUE H.I.L. VALLEE D’AOSTE che operano in Valle d’Aosta nel “settore ghiaccio”, a collaborare e a condividere un progetto comune che ha permesso di evitare la chiusura dello Stadio del ghiaccio di Aosta e ha consentito che oltre 700 atleti possano ancora svolgere attività sportiva, una sana attività sportiva, la struttura è alla ricerca di un nuovo gestore.

La Giunta municipale, infatti, riconoscendo l'impossibilità di dare seguito alla manifestazione di interesse presentata il 7 maggio 2019 da parte della società “Art on Ice”, dovuta all'impossibilità, da parte dello stesso soggetto proponente, di presentare la documentazione completa prevista per legge (elaborati progettuali ed economici) nonostante le ripetute dilazioni concesse, ha deciso di rilanciare l’ipotesi di un'indagine esplorativa volta a verificare la sussistenza di operatori economici interessati all’iniziativa, in forma singola o associata, attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico privato.



"La decisione si legge in una nota della Giunta - è motivata dall'attenzione manifestata dal mercato in ordine a diverse ipotesi di investimento privato a beneficio della riqualificazione dello Stadio del ghiaccio che resta un plesso sportivo di primaria importanza per la città".

La Giunta ha stabilito che il prossimo avviso esplorativo "sia esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse con l’unico scopo di evidenziare all’Amministrazione la sussistenza di un interessee della conseguente disponibilità alla successiva formulazione di proposte operative nelle forme del PPP.