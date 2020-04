Falcomatà (Spi-Cgil) ‘Isolati ma in contatto continuo’

A seguito delle disposizioni, emanate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e le raccomandazioni e restrizioni in esso contenute, da venerdì 13 marzo Tutte le sedi SPI-CGIL Valle d’Aosta dislocate sul territorio sono chiuse pubblico.

“Non saremo quindi presenti fisicamente in nessuna sede – si legge in una lettera che Domenico Falcomatà, segretario della SPI-CGIL VdA - ma grazie alle nuove tecnologie digitali continueremo ad assistere i pensionati che oggi non possono e non devono uscire di casa”.

Domenico Falcomatà

Non possiamo vederci fisicamente, ma possiamo continuare a rimanere in contatto attraverso una semplice telefonata, le nostre pagine social, un messaggio su Whatsapp o una e-mail, assicura la lettera. “Saremo costantemente in contatto con voi per questioni importanti e urgenti o per specifiche necessità individuali”, ribadisce Falcomatà che aggiunge: “Lo dobbiamo a noi stessi che siamo la parte più esposta della popolazione e lo dobbiamo a tutto il nostro Paese”.

Sono giorni difficili di apprensione e di autoisolamento ma non dobbiamo esorta Falcomatà “allarmarci ed dobbiamo continuare ad avere fiducia che le misure assunte saranno efficaci per fermare e alla fine debellare questo virus”.

Domenico Falcomatà assicura che tutti gli iscritti saranno costantemente aggiornati, oltre che sui temi di carattere generale e sull’evolversi della diffusione del coronavirus, anche sulle questioni, gli adempimenti e le scadenze che in questo periodo avremmo dovuto e dovremo affrontare, come le scadenze fiscali o altre esigenze dei pensionati.