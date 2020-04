LA RICETTA DI EZIO ROPPOLO: Il serio gioco del cacio sui maccheroni

Gentile Direttore

Chiedo un po' di spazio per proporre un passatempo per giorni molto tragici e preoccupanti, ma sovente un po' noiosi. Fingiamo che sia finalmente giunto il momento di uscire da questo letargo, apparente e parziale.

Nell’ambito del sistema economico, che cosa troveremo di immutato e quali novità ci attendono?

Quello che non funzionava, da solo non si sarà sistemato… quindi, ritroveremo i nostri problemi strutturali. Ad esempio, saranno inalterati i rischi idrogeologici e aumentati i danni del cambiamento climatico e dell’inquinamento, dovuto al prevalente uso di fonti energetiche fossili in un territorio che potrebbe essere fossil e carbon free.

Le infrastrutture di trasporto, basate su tecnologie e modalità di gestione obsolete, continueranno a rallentare se non ad ostacolare lo sviluppo di attività imprenditoriali e turistiche. La nostra CVA sarà ancora in bilico tra gestione privatistica di un bene di proprietà pubblica e privatizzazione. Il nostro personale patrimonio immobiliare continuerà a svalutarsi (ad eccezione di un paio di località in Valle), anche perché sempre più giovani preparati cercheranno altrove opportunità di realizzazione.

Auguriamoci che le misure anti-crisi ipotizzate in questi giorni siano prontamente realizzate e abbiano successo, cioè che la pace sociale venga mantenuta e che le attività economiche del territorio siano preservate e pronte a riavviarsi. In questo caso, invero molto positivo, le novità saranno legate all’enorme massa di liquidità immessa nel sistema economico.

Per generarle, il debito pubblico sarà salito oltre misura, mentre si potrebbero manifestare ondate di rialzo dei prezzi per categorie di beni o aree geografiche e conseguenti repentine svalutazioni in altre, non più trendy. In primo luogo, potremmo dover fronteggiare una tassa patrimoniale forse molto più consistente di quella applicata per accedere all’euro (prelievo forzoso del 5 % sui conti bancari).

In secondo luogo, potrebbe rendersi necessario cedere “pezzi pregiati” del Demanio, quali appunto le infrastrutture.

Dopo questa lunga ma necessaria introduzione, il passatempo promesso consiste nel rispondere a queste due domande:

Come rilanciare l’economia del nostro territorio?

Come salvaguardare il valore reale dei nostri risparmi familiari -almeno, quelli rimasti dopo la tosatura profonda del corona virus?

E’ facile immaginare che esistano mille e una valide risposte; in fondo siamo tutti ex allenatori della Nazionale di calcio e adesso emuli di Draghi. Dato che ho simbolicamente preso in mano la penna per primo, vi propongo la mia. E’ una soluzione perfettibile e non esaustiva della vastità dei problemi, certo, ma è tecnicamente viabile e ha il pregio di rispondere ad entrambe le questioni in un sol colpo.

Se non credete sia valida, studierò con attenzione la vostra; se mi credete, però, siete una delle 50.000 persone utili per realizzare la mia.

Diciamo allora che siete valdostani o, almeno, amici della nostra Valle, che siete piccoli o medi risparmiatori; se invece avete capitali importanti, non snobbate la middle class. Diciamo anche che vi può interessare l’acquisto di alcuni pezzi importanti della nostra Regione, soprattutto se lo considerate un investimento “difensivo”, di lungo periodo e alternativo o complementare a quello immobiliare.

Supponiamo anche che queste somme possano rientrare nei PIR o in qualche provvedimento fiscal-finanziario che possa riparare da “patrimoniali” che volano ad altezza d’uomo.

Costituiamo insieme un’Associazione per affidare a una banca (per meglio dire, a una SGR importante) il compito di studiare, costituire e poi gestire un fondo “cooperativo”. Questo fondo utilizzerà i denari affidati dai Soci (appunto 50.000 all’incirca) per acquistare quote di “infrastrutture valdostane” e di monitorare la loro direzione strategica.

La loro attività dovrà essere principalmente mirata allo “sviluppo sostenibile” del nostro territorio, oltre che a remunerare il nostro capitale in modo “tranquillo”.

Il nostro ritorno dell’investimento non sarà limitato al “dividendo”: le infrastrutture, migliorate tecnologicamente e “messe a sistema”, possono aumentare di molto l’attrattività del territorio, come spiegava Porter già a metà degli anni ’80. Come abitanti o frequentatori abituali, avremo quindi vantaggi dai punti di vista del turismo e dell’ambiente, ovvio, ma anche da quelli dello sviluppo di economia e occupazione in genere, pace e benessere sociali.

Fondi di investimento specializzati in investimenti etici e sostenibili o in infrastrutture ne esistono a dozzine, quindi perché non farcene uno per noi stessi?!

Quale potrebbe essere un buon obbiettivo di raccolta?

Pensiamo in grande: diciamo in media 20.000 euro a Socio, un miliardo di euro. Tanto? Può darsi, ma quella somma rappresenta solo il 20% del patrimonio finanziario dei valdostani, la parte censibile da Bankitalia.

Un problema che potrebbe bloccare la realizzazione di questo progetto è la disponibilità dei proprietari attuali dei beni, aziende private o enti pubblici, a cedere quote e condividere il controllo strategico e farlo a prezzi convenienti per chi compra.

La mia ipotesi è che questa disponibilità sia tanto più ampia quanto maggiore è il livello del debito accumulato, prima e durante la crisi. Se sono Pubblici, devono evitare il default e continuare a fornire servizi essenziali; se sono Privati, il loro “core business” è lontano dalla nostra Valle.

Questo, Direttore, è il mio menù di oggi, “maccheroni, cacio e pepe”. La ringrazio per il pepe, spazio e disponibilità, nell’attesa che i lettori mettano i maccheroni!