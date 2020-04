I prodotti di tradizione eccellenze della Valle d'Aosta

Accanto alle eccellenze con i marchi DOP e DOC, la Valle d’Aosta ha tra le sue produzioni più di trenta Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Regione Valle d'Aosta. L'elenco di questi prodotti viene sottoposto ogni anno a revisione approvata con decreto del Ministero stesso.

I PAT, patrimonio importante tra i prodotti della gastronomia di nicchia di alta qualità, valorizzano il territorio, la cultura rurale e il lavoro degli agricoltori, rispettando tradizione e storia della regione.

Con il termine “tradizionali” si intendono quei prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato e secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni.

Attualmente i Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Valle d’Aosta sono i seguenti:

Bevande analcoliche, distillati e liquori:

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione:

Formaggi:

Prodotti vegetali allo stato:

Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria

Grassi (burro, margarina, oli)

Prodotti della gastronomia

Prodotti d'origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo, escluso il burro)