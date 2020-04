Viola un punto di riferimento per i malati oncologici

L’attività dell’associazione V.I.O.L.A. onlus non si ferma durante l’emergenza Covid-19. Anzi, si fa ancora più intensa, per fornire un punto di riferimento imprescindibile per tutti i malati oncologici che, in questi momenti, continuano ad avere bisogno di supporto.

Prosegue il supporto psicologico telefonico, fornito dalle psicologhe Gabriella Frassy al numero 347 2438651 (il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18) e Valentina Piaggio al numero 349 4674334 (il mattino dalle ore 9 alle ore 12 ed il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18).

A questo si aggiungono importanti novità. Una di queste è il supporto tecnico-scientifico, un servizio eseguito da un’oncologa senologa In particolare in questo difficile periodo, in cui i normali percorsi assistenziali possono subire delle modifiche, può permanere la necessità di un consiglio medico specifico.

Un altro aspetto importante è quello legato all’alimentazione durante la fase di chemioterapia: per eventuali dubbi in materia, V.I.O.L.A. è a disposizione per consigli ed indicazioni.

Per quanto riguarda il servizio di prestito bandane e parrucche, l’Associazione è in attesa delle nuove direttive ministeriali e spera di poter riattivare presto anche questo importante servizio. Per queste ed altre esigenze, il numero da contattare è quello di V.I.O.L.A.: 333 7425159.