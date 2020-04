Operatrice ospizio Aosta, negato uso mascherine

"Credo fosse fine febbraio: una collega era rauca e per prudenza si era messa una mascherina. Noi ancora non l'avevamo e lei era stata ripresa perché 'non era il caso di creare allarmismi nei confronti degli ospiti'". Lo racconta all'ANSA un'operatrice della casa di riposo di Aosta Refuge Père Laurent, rimasta contagiata dal nuovo coronavirus, come la metà dei dipendenti.

In questa struttura privata di proprietà della diocesi di Aosta e convenzionata con la Regione Valle d'Aosta, un terzo dei degenti (36 su 120) sono morti tra il 5 marzo e il 6 aprile scorso. Mancano però i dati sulla loro positività, poiché i tamponi sono stati effettuati solo tra fine marzo e inizio aprile (47 ospiti sono risultati positivi e 32 negativi).

Sull'emergenza sanitaria nell'ospizio e in alcune microcomunità per anziani valdostane la procura di Aosta ha già aperto un fascicolo, al momento senza indagati né ipotesi di reato. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri del Nas, che hanno acquisito cartelle cliniche e sentito diverse persone. Nelle strutture per anziani del territorio regionale sono almeno 118 i degenti positivi.

"La mascherina me la sono procurata e portata da casa. La prima volta che è stata vista una mascherina nel nostro reparto - ribadisce la donna - ci è stato detto che non era il caso di indossarla perché avremmo creato tensione nei confronti degli ospiti. Così abbiamo fatto, anche se forse non avremmo dovuto. Poi pian piano, spaventandoci sempre di più, tutti i giorni, tra ricoveri e febbri degli ospiti", le mascherine sono arrivate.

"Ce ne ha fatta avere una il nostro datore di lavoro. Poi però era una, di quelle usa e getta, che avremmo dovuto cambiare tutti i giorni. E poi dopo i guanti, ma non avevamo grembiuli, né nulla". Il datore di lavoro "ci ha procurato un grembiule da mettere solo nel momento dell'igiene degli ospiti - prosegue - ma, essendo persone anziane, l'igiene la fai più volte nel corso di una giornata. E quindi questo grembiule una volta utilizzato al mattino veniva messo da noi" all'esterno, "di modo che in qualche modo si sanificasse, tra virgolette, nella nostra ignoranza".

Inoltre si avvertiva la necessità di occhiali protettivi, perché l'anziano "ti tossisce in faccia". "Ero allarmata - aggiunge - dal fatto che ci fossero tante febbri in reparto" e in un colloquio avuto "con il direttore" nella seconda metà di marzo "lui si è presentato rassicurandoci e dicendo che l'unica contagiata era sotto controllo. Però, evidentemente, non era così". (di Thierry Pronesti ANSA)