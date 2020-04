Venerdì il Consiglio approverà le nuove misure per famiglie imprese e lavoratori colpiti da crisi coronavirus

La seconda Commissione "Affari generali", ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta di legge che contiene ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Una decisione assunta con responsabilità dopolitica dopo che ieri i burocrati avevano cassato parte della legge.

Relatore del provvedimento è stato nominato il Presidente della Commissione, Pierluigi Marquis (SA). I Commissari Marquis (SA), Barocco (GM), Daudry (AV), Lavevaz (UV), Aggravi (Lega VdA), Cognetta (Vdalibra) e Mossa (M5S) esprimono grande soddisfazione per essere giunti all'approvazione del provvedimento, che sarà portato all'attenzione del Consiglio nella giornata di venerdì 17 aprile, dopo un lavoro collegiale e partecipato, impegnativo per ore di lavoro, confronti, apporti e cura dei dettagli, di cui bisogna ringraziare tutti coloro che vi hanno partecipato: tutti i Consiglieri regionali, gli uffici del Consiglio e della Giunta, il Governo regionale. Per i Commissari si tratta di una tappa fondamentale, cui seguiranno altre misure sulle quali si inizierà a lavorare sin dalla prossima settimana.

Pierluigi Marquis

«Si tratta di un documento ben articolato, che mette in campo uno sforzo finanziario di 25 milioni di euro e rivolto a un’ampia platea di soggetti, trasversale e inclusivo dei settori economici, attento alla continuità delle relazioni economiche tra le imprese e tra le persone, ma anche alle condizioni di vita delle famiglie - specifica il Presidente della Commissione, Pierluigi Marquis -. Vi siamo arrivati nel pieno rispetto della tabella di marcia che ci eravamo assegnati: sono tutti motivi di valutazione positiva del lavoro svolto. La Commissione ha tracciato anche un percorso di attuazione, fondato su un approccio digitale, già sperimentato, per procedere alle erogazioni nella terza decade di aprile".

PIerluigi Marquis auspica che "la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro interassessorile delegato a gestire l’attuazione della legge aiuti a superare le più tradizionali procedure amministrative affinché si risponda adeguatamente all’urgenza della crisi che stiamo attraversando. Sarà compito del Consiglio Valle monitorare questo processo affinché si faccia presto e bene, come tutti vogliamo e come vogliono cittadini e imprese.»

Da parte sua Jean Barocco, presidente della Commissione sviluppo economico nonché vice persidente della Seconda Commissione (nella foto), spiega che "si tratta di un provvedimento che stanzia 25 milioni di euro a favore di lavoratori, partite iva, imprese, famiglie e comuni". Per Barocco è ora necessario necessario continuare il lavoro per la Fase due. "Quella approvata oggi - sottolinea Barocco - è una buona base di partenza ma non basta, è necessario che si arrivi quanto prima all’approvazione dell’assestamento di bilancio per liberare 120 ml e continuare il lavoro per giungere ad elaborare, perché no, anche con l’aiuto di esperti di chiara fama #agili #veloci #misure per la difesa e la ripartenza della vda.#nenfatadetcheut"