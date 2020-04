Courmayeur: Mercoledì 15 aprile comincia la distribuzione alimentari Carrello solidale

Procede positivamente e con entusiasmo l'iniziativa “Carrello solidale - Se puoi dai, se non puoi prendi!” l’iniziativa di solidarietà avviata dal Comune di Courmayeur in collaborazione con gli esercizi commerciali del territorio. Mercoledì 15 aprile 2020 comincerà la distribuzione dei beni alimentari di prima necessità che sono stati già raccolti in questi giorni dai volontari della Protezione Civile Comunale (USR) e della Croce Rossa sezione Valdigne.

Il materiale raccolto è molto e permetterà di dare un primo sostegno alle famiglie e alle persone che in questo momento si trovano in difficoltà economica. L'iniziativa continua ovviamente in tutti gli esercizi che hanno la locandina appesa. L'Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che stanno dando un segno tangibile della propria solidarietà e generosità!

Si ricorda che tutto il materiale è stoccato presso il Centro Don Cirillo di Courmayeur dove avverrà la distribuzione. Chi ne avesse necessità potrà ritirare le derrate alimentari il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a partire dal 15 aprile 2020.