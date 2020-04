Challand-Saint-Anselme: Stupidi atti vandalici favoriti dall’isolamento coronavirus

Un atto vandalico è avvenuto a Challand-Saint-Anselme nei confronti dei proprietari di un pollaio che è stato trasformato da stupidi ignoti ignoranti in una discarica di inerti.

Challand-Saint-Anselme è una di quelle piccole realtà che cercano di portare avanti anche in questo periodo difficile il rispetto ambientale. In una situazione al limite, dove la collaborazione è del tutto essenziale, c’è ancora chi non ha voluto rinunciare a un atto vandalico del tutto inutile, trasgredendo oltre tutto ben tre normative: atto vandalico, inquinamento ambientale, abuso di altrui proprietà.

Nel concreto il danno è poca cosa in termini economici ma gravissimo in termini affettivi e di offesa alla proprietà privata.

È per questa mancanza di rispetto che a Challand, dove non è certo il primo né l’unico sgarbo, ha creato una vera e propria delusione.

Un danno così, fatto per ignoranza, stupidità e insulsaggine, diventa simbolo del fatto che alcune persone non hanno rispetto per la proprietà altrui e l’ambiente.