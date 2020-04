Savt, avvalersi esperti per rilancio economia

"Vista la difficoltà oggettiva di affrontare questo momento particolare e molto delicato e preso atto dello scollamento ormai evidente che esiste tra il Consiglio Regionale e la Giunta, che tra l'altro non appare nemmeno più così coesa al suo interno, riteniamo fondamentale che ci si avvalga anche di esperti in materia che ci possano aiutare e ci possano indicare la strada e le soluzioni migliori e più opportune per salvaguardare il nostro tessuto socio/economico". Lo chiede la segreteria del Savt nell'ennesimo appello lanciato alle forze politiche in merito all'emergenza Coronavirus e alle azioni economiche da mettere in atto.

"Il Premier Conte ha messo in piedi una vera e propria task-force - si legge nella nota - per affrontare la fase 2 della pandemia, non ci sarebbe nulla di male se anche noi ci avvalessimo di qualche supporto per cercare di fare le scelte migliori e che garantiscano risposte immediate. La partita è troppo delicata e non è possibile sbagliare le mosse. Nulla deve essere tralasciato e bisogna assolutamente mettere il bene della Valle d'Aosta e dei valdostani davanti a qualsiasi altra logica".

Il Savt, inoltre, sottolinea: "In questo momento in cui tante famiglie, tanti lavoratori dipendenti, diverse imprese e molti lavoratori autonomi vedono aumentare la preoccupazione per il loro futuro lavorativo ed economico, la chiarezza delle comunicazioni e degli intenti da parte delle istituzioni e delle parti sociali risulta indispensabile. Tutto il resto non serve a nulla. Denunce, diverbi, annunci, il più delle volte fini a se stessi, in questa fase non servono a poco. Al contrario, c'è anche il rischio che contribuiscano ad aumentare l'inevitabile tensione che già sta salendo tra i vari soggetti coinvolti nella fase produttiva".