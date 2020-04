Si registrano ancora tre deceduti, 120 i guariti

Con altri tre decessi sale a 114 il numero di morti in Valle d'Aosta per il coronavirus Covid-19. Ieri erano 111. Secondo quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi hanno perso la vita 62 uomini e 52 donne tra i 45 e i 100 anni. I contagiati sono 927, tra cui 127 ricoverati in ospedale (15 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 120. Infine sono 2.994 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

Coronavirus in Italia, 159.516 casi positivi e 20.465 morti. Terapie intensive, -2.5%. Il bollettino del 13 aprile

In Italia i decessi correlati a complicazioni da Coronavirus aumentano di 566 persone, raggiungendo quota 20.456 i morti dall’inizio della pandemia. Secondo i dati del 13 aprile sull’epidemia di Covid-19 della Protezione Civile il totale dei positivi aggiornato è di 159.516 casi positivi, con un aumento di 3.153 persone. Sono 35.435 invece le guarigioni, con un incremento di 1.224 guariti. Il numero di persone attualmente positive è pari a 103.616 persone, +1.363 rispetto a ieri. La Lombardia si conferma la regione più colpita con +1.262 casi rispetto a ieri, seguita dal Piemonte, con +474 casi in più rispetto a ieri.