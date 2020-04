Rete Civica propone per le aziende un indennizzo a fondo perso

I provvedimenti di Stato e Regione, finora approvati e in via di approvazione, sono importanti come prima risposta alla crisi economica e sociale prodotta dalla pandemia, ma non bastano per evitare il rischio di chiusura definitiva e il fallimento di tante piccole imprese valdostane, specie del settore turistico e commerciale, duramente colpite.

Per molte delle 10.500 micro e piccole imprese attive in Valle d'Aosta nei mesi di marzo e aprile gli introiti sono stati pari o vicino allo zero con perdite di fatturato che, secondo alcune associazioni di categoria, nel primo semestre 2020 saranno del 73% (corrispondente solo nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione in Valle d’Aosta a circa 200 milioni di €), con prospettive fortemente incerte per l'estate imminente e il mantenimento di cospicui costi fissi ineludibili (dipendenti in alcuni casi, utenze, locazioni, noleggi, manutenzioni, ecc.).

Alcune di queste imprese hanno perso commesse e clienti mantenendo molti costi fissi, altre hanno dovuto continuare a lavorare senza poter accedere agli ammortizzatori sociali, ma riducendo anche del 90% ogni introito. Molte di queste aziende non saranno in grado di ricorrere a un indebitamento che, seppur a condizioni favorevoli, sposterebbe unicamente di qualche mese il problema e non scongiurerebbe la chiusura. Se ciò avvenisse per la Valle d'Aosta sarebbe un disastro economico.

Bisogna mettere a disposizione del sistema delle piccole imprese ulteriori e cospicue risorse finanziarie. Occorre creare al più presto un indennizzo a fondo perso commisurato alla perdita di fatturato. Un indennizzo simile è stato già varato nel Canton Valais.

Rete Civica ritiene che sia indispensabile lavorare in questa direzione e ha presentato in tal senso alcuni emendamenti alla Relazione e all'articolato della Proposta di legge all'esame della seconda Commissione martedì e poi del Consiglio. In particolare si è proposto di esplicitare, fin d'ora, la volontà di inserire nel terzo provvedimento regionale, che metterà in campo le risorse derivanti dall'avanzo di bilancio 2019, una indennità per Piccole Imprese: una misura economica sulla quale prendere un impegno, per infondere fiducia e speranza e dare una prospettiva certa a chi oggi non vede altra soluzione che chiudere.

Un altro emendamento del Gruppo consiliare di Rete Civica prevede un doveroso atto di equità e giustizia sociale, cioè l'inserimento in legge di un articolo che riduca del 20% le indennità di carica e la diaria dei consiglieri e del 30% tutte le indennità di funzione. Inoltre azzeramento dei contributi mensili ai gruppi consiliari. Il tutto per la durata di almeno un anno. L'importo che deriverebbe da questa riduzione è superiore ad 1 milione di euro, una cifra maggiore dell'intera somma destinata dallo Stato ai Comuni valdostani per far fronte alle difficoltà delle fasce più deboli della popolazione nell'attuale drammatica emergenza.