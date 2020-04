Courmayeur: Il Consiglio Comunale nomina un gruppo di lavoro per l’emergenza economica da coronavirs

A seguito della proposta del 19 marzo 2020 avanzata dai Consiglieri di minoranza, il Sindaco ha risposto positivamente alla possibilità di collaborare e in occasione del Consiglio comunale del 6/04/2020 è stata approvata la costituzione di un gruppo di lavoro (Commissione consiliare temporanea) sul tema della crisi economica, per studiare le strategie generali inerenti la gestione di tale crisi derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, valutando anche lo sviluppo del quadro normativo che sarà disposto da Stato e Regione.

Vaglio basa la sua proposta su tre pilastri chiave: distinzione tra interventi di breve periodo (aiuto alle imprese e famiglie da attuare nell'immediato) e di medio e lungo periodo (azioni di investimento per rilanciare l'economia turistica); l'epidemia da Covid-19 che ci ha colpito ci costringe a fare scelte che riducono nell'immediato la capacità di spesa del Comune, salvaguardando sempre gli equilibri di bilancio e la possibilità di pianificare le spese di investimento per il futuro; tutte le scelte che si potranno prendere sono da inserire in una visione complessiva, un quadro d'insieme delle possibili manovre del Comune.

“Ogni decisione – spiega il consigliere - dovrà essere supportata dall'analisi dei dati e dei flussi finanziari delle casse comunali che potrà fornire l’Assessore al Bilancio, tramite il supporto della struttura tecnica comunale e con la supervisione del Segretario Comunale. Questo perché gli interventi da pensare e attuare devono essere svincolati e possono essere aggiuntivi rispetto agli interventi decisi dalla Regione e dallo Stato”. Queste le suggestioni del Consigliere Alberto Vaglio.

PARTE ENTRATA

Le fonti di finanziamento disponibili potrebbero essere:

avanzo di bilancio disponibile del 2019.

Dai dati ricavabili dal bilancio di previsione 2020/2022 credo si potrebbe aggirare intorno agli 800.000,00 euro. Ricordo che per il 2019 tale avanzo potrà essere utilizzato anche per spese correnti;

creazione di economia di spese correnti.

Indispensabile un'analisi delle spese correnti per effettuare una loro riduzione, senza creare disagi o danni particolari alla macchina amministrativa.

"Credo - aggiunge il Consigliere - che si potrebbe ragionare nell'ottica massima di un 7% - 10% delle spese correnti previste".

Rinvio delle spese di investimento non indispensabili e che, per la loro natura si presume non possano avere un particolare impatto sull'economia del territorio nel 2020. Da salvaguardare, sicuramente, tutte quelle spese di manutenzione del territorio, di piccola e media entità, i cui appalti possono essere avviati entro un paio di mesi e soprattutto, nel rispetto della normativa, possono rimanere appannaggio delle tante imprese del territorio.

“A tale proposito, vista l’eccezionalità della situazione, la Giunta – sottolinea Vaglio - potrebbe costituire una Commissione interna temporanea tecnica, con durata fino alla fine dell'anno in corso, formata dall’Assessore al Bilancio, il Segretario Comunale, il Vicesegretario e il Responsabile dei Servizi di Ragioneria. Tale commissione dovrebbe riunirsi settimanalmente per l'esame dei flussi finanziari in entrata e in uscita relativi alla crisi, che presumibilmente saranno in continua evoluzione”.

PARTE SPESA

Le leve principali su cui agire ritengo siano i tributi comunali, che oltre ad essere rinviati o sospesi, possono essere anche ridotti, se non annullati.

Tassa di soggiorno (vedi regolamento comunale): i soggetti passivi sono le strutture ricettive che incassano la tassa dai clienti per poi riversarla al Comune. La proposta è di lasciare nelle mani degli albergatori una quota della tassa di soggiorno già incassata per il periodo relativo ai mesi di novembre e dicembre 2019 e gennaio, febbraio e marzo 2020, da calcolare in misura proporzionale al periodo di chiusura. In questo modo si garantirebbe da subito un po’ di liquidità.

IMU (legge 160/2019): forse la leva più importante che il Comune ha. Si potrebbe approvare il nuovo regolamento IMU inserendo, almeno per il 2020, diverse modalità di pagamento (4 rate con scadenza possibilmente oltre l’anno 2020, per esempio - 16/09/2020-16/11/2020-16/01/2021 e 16/03/2021 – vedi art.1, c. 777, legge 160/2019).

Per gli esercizi commerciali (non alberghi) il cui titolare dell'azienda è anche proprietario, si potrebbe pensare a una riduzione dell'aliquota (vedi art.1, c. 754, legge 160/2019).

La percentuale di riduzione sarebbe da determinare in misura proporzionale al periodo di chiusura. Altre riduzioni sulle aliquote potrebbero essere pensate per dare sostegno a particolari situazioni, quali ad esempio i titolari di esercizi commerciali che hanno in locazione, e non in proprietà, i locali commerciali sul territorio, pur non essendo loro residenti a Courmayeur.

TARI: non applicazione della TARI per il periodo di chiusura delle attività, oppure riduzione della tariffa variabile (da valutare se escludere le categorie beneficiarie delle riduzioni di cui al punto 1 e 2) oppure ancora blocco delle tariffe al 2019, senza applicazione dell'aumento che era previston l'anno scorso ma che poi non ha potuto essere applicato.

Sospensione della scadenza di pagamento prevista al 30/11 con rinvio nel 2021.

Rette mense scolastiche: se già versate per il periodo di chiusura, si potrebbe prevedere la restituzione delle stesse.

Diritti di segreteria e bolli vari: prevederne l’esenzione ove possibile o la restituzione.

AZIONI PER GLI AIUTI AI BISOGNOSI

Costituzione di un fondo speciale a fondo perduto a valere sull’avanzo di amministrazione (quota disponibile), per aiuti immediati a favore di persone disagiate, prive di occupazione, con comprovate necessità di aiuto sociale. Tali aiuti potranno essere erogati in base ad una serie di criteri che andranno approvati con una delibera di Giunta comunale, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali.

AZIONI PER IL RILANCIO TURISTICO

Nessuno sa cosa potrà succedere nei prossimi 3 - 4 mesi. E' però altamente probabile che la vita sociale ricominci con delle limitazioni al fine di mantenere il distanziamento sociale e contenere il pericolo di un ritorno dell'epidemia. E noi, come località di montagna, potremo avere un richiamo in più per i turisti. La stagione estiva 2020 non può essere programmata, almeno a livello di promozione.

E' necessario essere comunque presenti sul mercato per non sparire, magari dando messaggi tranquillizzanti e positivi, sfruttando le nostre montagne, del tipo....”il Monte Bianco è sempre li e ti aspetta....vieni a visitarlo passata l'emergenza” (idea non mia, ma copiata da un articolo di una rivista di settore). Bisognerà puntare sul turismo italiano e di prossimità e cullare i proprietari di seconde case.

Un volano turistico fondamentale lo dovranno svolgere le due valli (Ferret e Veny) che potreb bero essere l'ambiente ideale per rilassarsi, godersi la natura, rimanendo distanziati. Per fare ciò, però, non possiamo permetterci di far muovere la gente con i vecchi pullman e neppure rischiare che il numero chiuso di macchine nelle vallate, non permetta alla gente di salire e disperdersi lungo i sentieri.

E allora perché non pensare di provare una gestione mista…....valli aperte con un numero limitato di macchine e affidamento di un servizio di trasporto con trenini turistici, con piccoli vagoni dove ogni famiglia rimane isolata e può percorrere le valli. Per l'investimento si potrebbero usare i soldi che non saranno spesi per la promozione turistica.

“Nel medio e lungo periodo, per rilanciare il turismo a partire dall'inverno 2020/2021 – suggerisce Vaglio - credo ci si debba affidare a mani esperte per non rischiare di sbagliare le mosse. E’ necessario costruire un piano turistico pluriennale, strategico e straordinario finalizzato alla programmazione di tutti gli aspetti legati alle politiche e alle azioni turistiche a sostegno e rilancio del turismo. A tal fine servirebbe una consulenza di alto livello, magari affidata tramite CSC, società che può e deve essere parte attiva oltre che nella gestione dei servizi, anche nelle azioni di risparmio per ricavare risorse da canalizzare su questi interventi”.