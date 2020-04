Mettiamoci il cuore in pace: al mare e in montagna con le mascherine

"Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai2.

Ma la decisione, ha precisato, "spetta al governo. Quello che mi preoccupa di più al momento - ha avvertito - è se si abbandonano i comportamenti individuali che ci hanno portato a limitare il numero dei ricoverati e ridurre il numero dei morti. Se chiudere le attività produttive e attuare il distanziamento sociale e la limitazione delle libertà personali è stato doloroso, riaprire senza che il Paese torni nell'emergenza è un'operazione delicata".

Un commento quello di Franco Locatelli che pare più di una porta alla possibilità di un anno scolastico chiuso e che fa preconizzare il ritrono in aula a settembre.

Tutta Italia è in quarantena allo scopo di contenere il contagio dal nuovo coronavirus che ad oggi ha dato all’Italia un triste primato mondiale per il numero di decessi e alla Valle d’Aosta di maglia nera per il maggior numero di contagiati in rapporto alla popolazione.

Ma quando finirà l’isolamento? Questa la domanda che si fanno tutti gli italiani alle prese con mille difficoltà nel gestire la famiglia tra lo smartworking e i figli a casa senza poter contare sull’aiuto dei preziosi nonni. Senza contare le ricadute economiche che inevitabilmente ci sono sulle tasche dei cittadini. Ieri, prima che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciasse l’adozione di un nuovo decreto legge, era circolata una data che ha spaventato molti: la fine dell’emergenza prevista il 31 luglio.

Ma quella data già fissata nel decreto di fine gennaio che decretava l’emergenza potrebbe essere quella definiva; se non si va oltre. Nel frattempo l’emeregenza di proposta di settimana in settimana, lasciando tutti in sospeso. A fine gennaio – ricorda Conte - abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l’Oms ha decretato l’emergenza un’epidemia globale.

L’emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive. Certo, come annunciato dallo stesso governo nei giorni scorsi, alcune misure di contenimento andranno avanti ben oltre la prima scadenza fissata del quattro maggio prossimo per evitare assembramenti per il 25 aprile ed il Primo Maggio.