Accolta dal Senato la richiesta dell’anticipo Pac agli agricoltori

Fortemente sollecitato da Cia, l'emendamento è stato approvato nella notte in Commissione Bilancio del Senato e consente alle aziende agricole di ottenere in forma semplificata, già a partire dal mese prossimo, quindi prima della presentazione delle ‘Domande uniche’, un'anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC, con fondi nazionali, in misura pari al 70% del valore dei titoli in portafoglio, calcolata sulla base dei dati in possesso della pubblica amministrazione, presenti nel fascicolo aziendale delle aziende agricole.

“L'emendamento – spiega Gianni Champion, responsabile CIA Agricoltori delle Alpi Valle d’Aosta - imprime anche un'accelerazione all'erogazione delle risorse attese dalle aziende agricole”. Viene concessa la possibilità di pagare gli aiuti in due fasi, di acconto e di saldo, consentendo così alle pubbliche amministrazioni, che gestiscono gli aiuti, di versare immediatamente gli acconti e di eseguire i controlli previsti al momento del pagamento dei saldi.

“Siamo più che soddisfatti - afferma Gianni Champion Vice Presidente della Cia Agricoltori delle Alpi -. L'arrivo delle risorse dell’anticipo PAC su questa annata alle aziende agricole in un momento tanto difficile è un aiuto concreto al settore”. Determinante per lo sblocco di questa situazione è stato il ruolo giocato dal Centro Assistenza Agricola nazionale Cia, e dalla Cia nazionale e “con un dialogo costante e diretto con la politica – aggiunge Champion - siamo riusciti a portare avanti con successo quella che era una delle nostre principali richieste”. Ora Gianni Champion si augura che l'emendamento appena accolto possa trasformarsi presto in legge.