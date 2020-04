President Région Testolin lance #laculturanonsiferma

La Saison Culturelle est seulement reportée. ''Nous nous engageons, vis-à-vis de notre public large et fidèle, à reprendre au mieux le chemin temporairement suspendu''. C'est ce qu'écrit le président de la Région Valle d'Aoste Renzo Testolin et lance l'hastag #laculturanonsiferma.



Et de poursuivre: ''La Saison Culturelle accompagne depuis toujours les différentes institutions du territoire en donnant une place aux talents régionaux formés dans les lycées valdôtains, au Conservatoire de la Vallée d'Aoste, à l'École de Formation et d'Orientation Musicale, dans les écoles de chorales et de fanfares, représentant également un tremplin pour un parcours de croissance artistique''.



Et encore: ''Nous tenons donc à rappeler que le partage d'éléments culturels, tels que le spectacle vivant, joue un rôle central dans l'évolution sociale et économique de la collectivité, dans la croissance civile de l'individu, représentant un bien d'utilité publique. Il est d'autant plus nécessaire, en cette douloureuse période d'urgence épidémiologique, de reconstruire également la dimension culturelle des sociétés, trop souvent représentées uniquement comme économies, ainsi que le sentiment d'appartenance à une communauté''.