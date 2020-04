Auguri a tutta la Valle d'Aosta

In queste settimane stiamo osservando tanti gesti di amore, affetto, solidarietà e partecipazione dei valdostani, fra di loro e nei confronti di chi ha più bisogno.

Per farvi gli auguri a voi e alle vostre famiglie ho scelto la poesia di una bimba di Brescia, Sara Conchieri, che l'ha scritta quando frequentava la terza elementare:

Anche un piccolo gesto

Quante persone nel mondo

in questo momento stanno chiedendo aiuto

e quante persone fanno finta di non sentire,

di non vedere!

Anche un piccolo gesto di solidarietà

può essere grande!

Ho aiutato un amico che aveva bisogno

ed ero felice.

Avevo fatto un gesto,

avevo aiutato molto;

è col tuo poco

che puoi aiutare il mondo.

Tanti auguri a tutti

Salvatore Addario

Presidente CNA VdA