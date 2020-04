Gressan: Consiglio approva progetto preliminare realizzazione nuovo parcheggio a Les Fleurs

Con l’approvazione dell’esercizio finanziario 2019 l’amministrazione comunale di Gressan dispone di nuove risorse finanziare per poco meno di 885mila euro. Cifra che, come ha commentato il sindaco, Michel Martinet, durante l’adunanza del Consiglio in videoconferenza, consentirà la realizzazione di importanti lavori e l’avvio di altri.

“Le priorità – ha aggiunto il sindaco - sono l’illuminazione e la messa in sicurezza dell’area verde; la sostituzione con guard-rail o ringhiere delle staccionate in legno lungo le strade; maggiori lavori di asfaltatura e sistemazione marciapiedi; progettazione della sistemazione della strada di La Vachère; allargamento della strada verso il campo sportivo”. Il Sindaco, oltre agli aspetti amministrativi, ha sottolineato con forza l’impegno di tanti volontari e la solidarietà che caratterizzano questo momento particolarmente difficile.

“A nome del Consiglio comunale di Gressan – ha detto in apertura di adunanza – voglio ringraziare i nostri concittadini che si stanno adoperando con azioni di volontariato per aiutare la popolazione che in qualche modo risente della situazione negativa nata a causa del Covid-19: il gruppo dei vigili del fuoco volontari di Gressan, il gruppo di sarte e a tutte le persone che si sono resse disponibili per attività di volontariato”.

Un grazie particolare l’ha rivolto “al coro francese Voce dell’Alpe, che si era esibito a Gressan in occasione della serata della Festa delle mele, per la donazione di mille euro per l’emergenza sanitaria, prelevata dal fondo cassa dei loro concerti; un gesto – ha rimarcato - ci fa capire che il valore della solidarietà sorpassa anche le montagne». Il sindaco ha poi informato il Consiglio, rispondendo ad alcune domande, che in sede di Unité des Communes valdotaines e Celva è programmato un incontro per decidere l’adozione di misure che siano comuni e condivise sul territorio.

“È necessario – ha precisato Martinet - effettuare una serie di verifiche normative e anche approfondire la effettive copertura disponibili.”. Nel corso dell’adunanza il Consiglio ha approvato, tra l’altro, alcune modifiche ai regolamenti della tassa di soggiorno e al progetto Boudza-te.

E' stato approvato il progetto preliminare per i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio in località Les Fleurs, che ha comportato l’azione di una variante non sostanziale al Piano regolatore.