CHE SIA DAVVERO UNA PASQUA DI RESUREZIONE SPIRITUALE SOCIALE ED ECONOMICA

Ai medici, al personale sanitario, ai volontari delle associazioni, alle Forze dell’Ordine, a tutti coloro che per compiti istituzionali pongono il loro impegno al servizio del bene comune.

A chi soffre la solitudine e l’isolamento forzato.

A chi aveva già fatto dell’isolamento consapevole il proprio modello di vita.

All’umanità intera che ha pieno diritto alla narrazione di un presente e di un futuro da vivere nella condivisione di rapporti, amicizia, affetti, sensibilità, abbracci, amori.

Al di là dei proclami e dei vuoti presenzialismi, propri dei tempi correnti, la lezione dei medici, degli infermieri, dei volontari va còlta e non sprecata, nel senso che vanno “recuperati” l’eticità e la credibilità dei comportamenti, la solidarietà e la coesione sociale, i valori in cui credere, la spinta ideale e di passioni, che sono adempimento del dovere, ma non solo.

Sognatore è chi trova la sua via alla luce della luna (Oscar Wilde).

Nel senso e nel segno della volontà dell’Ottimismo.

Buona Pasqua a tutti.

Graziano Dominidiato

Presidente Confcommercio VdA