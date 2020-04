COMUNQUE SIA UNA SERENA PASQUA

Cari Iscritti anche se il momento è triste e drammatico vi auguro, a nome di tutta la Cisl che la Pasqua ci riporti la serenità. Lo faccio prendendo in prestito una poesia di Mahatma Gandhi

"Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte.

Scopri una sorgente, fa’ bagnare chi vive nel fango.

Prendi una lacrima, passala sul volto di chi non ha mai pianto.

Prendi il coraggio mettilo nell’animo di chi non sa lottare.

Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla.

Prendi la speranza e vivi nella sua luce.

Prendi la bontà e donala a chi non sa donare.

Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo”

Tanti auguri.

Jean Dondeynaz