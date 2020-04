L'Assessore comunale di Courmayeur, Ivan Parasacco, disgustato

Leggo con incredulità quanto scritto nell’articolo dal titolo “A epidemia scoppiata assessore Parasacco lanciava campagna 'facciamoli venire a Courmayeur”, pubblicato dalla Vs. redazione in data 9 aprile 2020, articolo peraltro privo di firma.

Un articolo che ricostruisce, a distanza di oltre un mese dai fatti, un quadro, ricco di interpretazioni e dietrologie scorrette che non aiutano in una fase tanto critica, difficile e complessa quale quella che stiamo affrontando, in cui viene chiesto a tutti il massimo senso di responsabilità, unitarietà e alleggerimento delle tensioni. Anche e soprattutto da parte di chi si occupa di informazione.

Con il senno di poi son tutti bravi a fare analisi. Con un quadro oggi maggiormente chiaro è semplice criticare scelte e riflessioni fatte settimane fa. Il “giornalista” avrebbe potuto allora puntare il dito sull’intero comparto turistico locale e del Nord Italia, che si è mosso allo stesso modo e in alcuni casi in modo ben più aggressivo.

Chi ha redatto l’articolo non sembra abbia voluto fare una riflessione ad ampio raggio; bensì un attacco bello e buono, soprattutto nella chiusura, con accuse assolutamente gravi, e nemmeno tanto velate.

Preme evidenziare che l’Amministrazione comunale non si sostituisce ai comitati scientifici e della salute e in quel momento non vi erano indicazioni contrarie al turismo a Courmayeur. A seguito di una riflessione emersa ad un tavolo comune con i rappresentanti del Turismo in Regione e con i rappresentanti delle maggiori località turistiche della Valle d’Aosta, a Courmayeur si è scelto di andare nella direzione di non far venir meno la comunicazione turistica.

A fine febbraio il comparto alberghiero chiedeva risposte in questo senso, così come l’intero comparto turistico regionale. Al tavolo citato le riflessioni sono state molte e si è quindi optato per una comunicazione al pari del passato, nell’autonomia di scelta di ogni comprensorio e località, alla luce anche degli elementi e delle informazioni disponibili.

È chiaro a tutti che una volta cambiato il quadro e quando a livello nazionale e regionale sono partiti i primi DPCM e ordinanze, anche la comunicazione è stata modificata, in modo tempestivo e con il passare del tempo con maggiore forza, poiché, come ovvio, erano cambiate le condizioni.

È proprio sulle ovvietà che si basa l’articolo comparso sulla Vs. testata, laddove si parla di leoni da tastiera, ma nello stesso articolo chi scrive si comporta proprio allo stesso modo, con una dietrologia ed una strumentalizzazione a dir poco vergognose. Inizialmente il giornalista riporta mail e comunicazioni avvenute tra assessorato comunale e comparto turistico, così come le successive comunicazioni che l’Amministrazione ha fatto alla popolazione una volta che tutta Italia si è resa conto di quello che stava davvero succedendo.

Come ricordato prima, nessuno aveva e ha la sfera di cristallo. Tuttavia, la parti finali dell’articolo, dove sono riportate le considerazioni del messaggio di “qualcuno” che ha scritto alla redazione, sono cariche di illazioni, strumentalizzazioni politiche e soprattutto gravi accuse, che mi obbligano a rispondere in maniera ferma e decisa.

Le Amministrazioni locali e italiane sono impegnate in questa fase nel dare risposte alla popolazione, da settimane concentrate nel gestire l’emergenza, i casi COVID19 sul territorio, l’isolamento delle persone in quarantena, i servizi di spesa a casa, i servizi alle persone più anziane e deboli, e tutto quanto richiede questo delicatissimo momento.

Dire quanto questo sia difficile e complesso è chiaro a tutti. Che non fosse immaginabile un mese fa quello che oggi viviamo a livello locale e mondiale è un dato di fatto. Non mi rimane, infine, che evidenziare ancora una volta sdegno e sgomento per un articolo così costruito e che considero deprecabile.

Un conto è informare, un conto è infangare la dignità delle persone e di chi si mette a disposizione del territorio con senso di responsabilità e sacrificio.

Il sottoscritto, Assessore comunale di Courmayeur, Ivan Parasacco, chiede dunque la pubblicazione di questo messaggio, con l’auspicio che abbia pari evidenza rispetto a quello scritto da non si sa chi in redazione.

Ivan Parasacco Assessore al turismo, commercio, sport e artigianato Comune di Courmayeur.

Courmayeur, 9 aprile 2020

Grazie signor Assessore, la ringrazio perché con la sua lucida analisi conferma punto per punto quanto pubblicato senza nulla togliere e nulla aggiungere. E quindi nessuno ha infangato nessuno, abbiamo solo ricordato iniziative che si preferisce dimenticare.

Non entro nel merito dei suoi giudizi ben sapendo che la professionalità dell’autore dell’articolo è quanto meno pari alla sua. Mi stupisce che si faccia spedire mail come assessore per l'avvio della deprecabile campagna promozionale in tempo di coronavirus da enti esterni all'Amministrazione e non dalla Segreteria municipale. Se il mettersi a disposizione del territorio è un sacrifico può sempre rinunciare. Ci saranno sicuramente altri alla sua altezza che ama scrivere in terza persona.

Per quanto riguarda le previsioni vada a rileggersi il primo decreto del Governo nel quale a fine gennaio era dichiarata l’emergenza fino a luglio. Se poi Roma è troppo distante le ricordo le parole pronunciate dal Vescovo di Aosta, il 30 gennaio. All’inaugurazione della Fiera di Sant’Orso nella sua breve omelia ha invitato a pregare "per gli afflitti dal Coronavirus, nuova minaccia sanitaria globale". Aostacronaca è stata la prima a parlare di Coronavirus, ma lei era impegnato a sacrificarsi per il territorio. pi.mi.