In Valle 106 morti e 879 contagiati da Coronavirus

Sale a 106 il numero dei morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo quanto riferito da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi, nella regione alpina finora sono deceduti 57 uomini e 49 donne tra i 45 e i 100 anni (media decessi di 82 anni).

I contagiati sono 879, tra cui 113 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (16 in Rianimazione) mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 69. Infine sono 2.911 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

"Questa ultima settimana - ha detto Testolin - c'è stato un miglioramento dei numeri del contagio ma è una fase transitoria e da tenere sotto la massima attenzione. Non bisogna pensare di essere vicini alla soluzione, occorre ancora osservare le regole e restare a casa".

121 CASI POSITIVI IN MICROCOMUNITÀ VALDOSTANE

Sono 121 i casi di pazienti positivi all'interno delle microcomunità valdostane. Il dato è stato fornito da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi. Sono 10 le strutture "con una forte incidenza di positivi", mentre altre 29 sono risultate "indenni". "Stiamo aumentando l'attenzione - ha detto Montagnani - e il gruppo di lavoro da 15 giorni si sta impegnando sul territorio con grandi sforzi".

A OLLIGAN 25 POSTI PER PAZIENTI COVID

Nella struttura per disabili di Ollignan, a Quart, sono ora disponibili 25 posti letto destinati ai pazienti Covid che, per carenza di spazi, non possono trascorrere la convalescenza nella propria abitazione. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Renzo Testolin durante la conferenza stampa di aggiornamento.

PONTEY NON È PIÙ ZONA ROSSA

Pontey non sarà più zona rossa da questa sera. Lo ha deciso il presidente della Regione Renzo Testolin che ha annunciato la revoca dell'ordinanza del 22 marzo che stabiliva l'isolamento della comunità in relazione a una "incidenza maggiore" di casi positivi al coronavirus. Gli abitanti dovranno comunque indossare una mascherina nel caso in cui escano da casa.

COVID-19, I CASI IN ITALIA ALLE ORE 18 DEL 10 APRILE

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 147.577, al momento sono 98.273 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 30.455.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.242, in terapia intensiva 3.497, mentre 66.534 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 18.849, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Il capo della protezione civile Borrelli ha sottolineato che sono arrivate donazioni pari a 107 milioni di euro, somma che verrà utilizzata per acquisizioni di DPI.

